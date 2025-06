En qué invertir en junio: analistas reconfiguran carteras y revelan oportunidades estratégicas

En lo que se refiere a la renta variable, los expertos sostienen que en esta última semana se produjo un impacto negativo de balances bancarios, lo que llevó a que el S&P Merval en dólares perforara los 2.000 puntos y marcara una pérdida de 18% desde el último máximo. "El rally de 2024 se basaba en expansión de crédito, que aún no llegó. NIMs (Net Interest Margins – Margen de Interés Neto) y ROEs (Return on Equity – Rentabilidad sobre el Patrimonio Neto) proyectados entre 8% y 15% no justifican múltiplos actuales", explicaron desde Invertir en Bolsa (IEB). Es por ello que una de las primeras recomendaciones es limitar la inversión en papeles bancarios.