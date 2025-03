Murió David Johansen a los 75 años, líder de los New York Dolls

El músico David Johansen , líder de la banda punk New York Dolls , murió el pasado viernes en su residencia, tras una larga batalla contra el cáncer. Su hija Leah Hennessey confirmó la noticia, detallando que el artista falleció en su casa ubicada en la ciudad de Nueva York.

La banda tuvo su primera gran oportunidad cuando Rod Stewart los invitó a abrir para él en un concierto en Londres.

Johansen, un pionero de la música punk

Johansen y su pionerismo en la música punk fueron explorados en Personality Crisis: One Night Only, dirigida por Martin Scorsese y David Tedeschi, siguiendo al cantante y compositor a través de la lente de la influyente banda New York Dolls, ampliamente reconocida como una de las primeras en el género.