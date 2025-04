El emotivo recuerdo de Eugenia Tobal con el papa Francisco y su deseo de ser madre

portada-diario-roma-papa-francisco (1).jpg Portada del diario El Observador Romano con la imagen del Papa Francisco con Eugenia Tobal.

"Lo vi en la plaza como todo el mundo, hizo la recorrida de siempre y yo no sabía muy bien qué decirle. El Papa se pone delante mío y lo que me salió decirle era que yo era feliz pero lo único que me faltaba para ser totalmente feliz era ser mamá. Me salió. Y él se apoyó sobre mi frente y nos quedamos unos cuantos segundos", recordó la actriz en una entrevista televisiva.