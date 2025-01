Murió la cantante y actriz británica Marianne Faithfull, expareja de Mick Jagger

Faithfull llegó al Top 10 del Reino Unido cuatro veces, comenzando en 1964 con "As Tears Go By" , que fue su mayor sencillo en Estados Unidos, llegando al puesto número 22 en el Billboard Hot 100. La versión de la canción de los Rolling Stones llegó al Top 10 en ambos lados del charco en 1966.

También triunfó en Gran Bretaña con los sencillos "Come and Stay with Me", "This Little Bird" y "Summer Nights", todos en 1965, y consiguió un par de LP en el Top 15 ese año. Esas cuatro canciones también llegaron al Top 40 de Estados Unidos.