Murió Marcelo Decall, reconocido músico cordobés y fundador de la banda Pasaporte + Agregar ámbito en









El cantante falleció el jueves 15 de octubre en el Instituto Modelo de Rehabilitación de la ciudad de Unquillo.

Decall tenía 64 años.

Una triste noticia sacudió el mundo de la música en las últimas horas. Murió Marcelo Decall, referente del rock cordobés y fundador de la banda Pasaporte. Tenía 64 años.

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El cantante falleció el jueves 15 de octubre en el Instituto Modelo de Rehabilitación de la ciudad de Unquillo, donde estaba internado producto de un accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió meses atrás. La noticia fue confirmada por su familia y el Instituto Nacional de la Música.

La triste noticia de la muerte de Marcelo Decall Decall atravesaba desde hacía varios meses un delicado estado de salud como consecuencia de un ACV. Estuvo internado en el hospital Tránsito Cáceres de Allende, también en el centro de rehabilitación Vida Plena de Argüello y, finalmente, fue derivado al Instituto Modelo de Rehabilitación de Unquillo, donde falleció. Su cuñado, Pepe Angonoa, le confirmó la triste noticia al medio cordobés La Voz.

Desde el Instituto Nacional de la Música compartieron un sentido posteo en las redes sociales para recordarlo. “Despedimos a Marcelo Decall, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este momento”, escribieron y recordaron su extensa trayectoria.

View this post on Instagram Con más de 50 años de trayectoria, el intérprete nacido en el barrio de Alta Córdoba se inició en la música en la década del 70, compartiendo escenarios con los grupos Aporiro y Almavelero, y realizó una presentación en el festival La Falda Rock.

En 1984, fundó junto a su hermano Alan la banda Pasaporte, que al año siguiente fue reconocida como grupo revelación en el festival Chateau Rock. En 1986 lanzaron su primer disco, Fuerzas del interior, seguido por Estímulo en 1987, Canciones simples, en 1989, con el que recorrieron el norte del país y también Bolivia, y Posa Banana en 1994. Pasó parte de su vida en México, país al que se mudó tras la crisis del 2001, y en 2013, ya en Córdoba, volvió a reunirse con su grupo.

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