Netflix estrenó una película con Ricardo Darín y Diego Peretti

La producción dirigida por Hernán Goldfrid llegó a la plataforma este viernes 16 de octubre. Con una historia que cruza la terapia, el humor negro y el suspenso, reúne a dos figuras destacadas del cine argentino.

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan “Lo dejamos acá”, la película argentina dirigida por Hernán Goldfrid que llegó a Netflix el 16 de octubre de 2026.

La película “Lo dejamos acá” desembarcó en Netflix con una dupla que genera expectativas: Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir pantalla en una historia que comienza como una comedia provocadora y avanza hacia terrenos más oscuros .

El estreno se produjo después de su presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y de su paso por algunas salas de cine.

La trama gira alrededor de un psicólogo que decide apartarse de los métodos tradicionales para intervenir de manera directa en la vida de sus pacientes.

Sin embargo, la llegada de un escritor que atraviesa un bloqueo creativo pone a prueba sus controvertidas prácticas y modifica el rumbo de la relación terapéutica. La propuesta combina actuaciones destacadas con un relato que cambia de tono a medida que avanza.

Ricardo Darín interpreta a Ulises Verón , un prestigioso psicólogo que tiene presencia en los medios y una manera poco convencional de abordar los problemas de sus pacientes. En lugar de limitarse a escucharlos durante las sesiones, decide involucrarse en sus conflictos personales para intentar resolverlos de forma directa y rápida.

La dinámica cambia cuando llega a su consultorio Martín Bouchard, un escritor exitoso interpretado por Diego Peretti. El personaje atraviesa un bloqueo creativo que le impide avanzar con su próxima novela y, al mismo tiempo, enfrenta una relación problemática con el alcohol. Su situación desafía los métodos del analista y genera un vínculo cada vez más complejo entre ambos.

A partir de ese encuentro, la película explora los límites de la relación entre terapeuta y paciente, además de plantear preguntas sobre la identidad, el prestigio profesional y las consecuencias de querer solucionar los problemas ajenos a cualquier costo. La historia fue escrita por Emanuel Diez y dirigida por Hernán Goldfrid.

Qué actores integran el elenco de la película de Netflix

Además de reunir a Ricardo Darín y Diego Peretti, la producción cuenta con un elenco integrado por Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Patricia Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico y Gonzalo Urtizberéa. La combinación de intérpretes de distintas generaciones acompaña una historia centrada en los vínculos y las tensiones personales.

El reencuentro entre Darín y Peretti es uno de los principales atractivos del film. Los dos actores construyen personajes con personalidades muy diferentes, pero capaces de sostener diálogos cargados de ironía, incomodidad y confrontación. Esa química es especialmente importante en la primera parte, cuando la película apuesta por el humor y las situaciones exageradas.

La dirección de Goldfrid también marca el estilo de la propuesta, que empieza con un ritmo de comedia negra y luego incorpora elementos propios del thriller psicológico. La película tiene una duración aproximada de 98 minutos y fue producida en Argentina, con estreno global en Netflix el 16 de octubre de 2026.

¿Vale la pena ver “Lo dejamos acá” en Netflix?

Uno de los puntos fuertes de la película es su premisa: un profesional que rompe las reglas de su disciplina para intentar ayudar a sus pacientes ofrece un terreno fértil para el humor, los conflictos éticos y las situaciones inesperadas.

En ese marco, las interpretaciones de Darín y Peretti sostienen buena parte del atractivo, sobre todo durante los cruces más provocadores entre sus personajes.

Sin embargo, la propuesta cambia de rumbo en su segunda mitad, cuando el relato se inclina hacia un suspenso más oscuro. Ese giro puede resultar atractivo para quienes disfrutan de las historias que mezclan géneros, aunque también puede generar cierta sensación de desequilibrio entre la comedia inicial y los conflictos posteriores.

Tráiler de Lo dejamos acá