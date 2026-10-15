Netflix despidió al 6% de su personal para reforzar áreas estratégicas + Agregar ámbito en









La medida alcanza a casi 1.000 trabajadores y se conoció luego de que sus resultados financieros quedaran por debajo de las expectativas.

Netflix apuesta por sectores de alto impacto y reduce su cantidad de empleados.

Netflix anunció un recorte de casi 1.000 puestos de trabajo, equivalente al 6% de su plantilla global, para concentrar sus recursos en proyectos que impulsen el crecimiento y mejoren la experiencia de los usuarios. La decisión se conoció en un contexto de fuerte competencia entre las plataformas de streaming y después de que las proyecciones de ganancias para el tercer trimestre quedaran por debajo de las expectativas de Wall Street.

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La medida fue comunicada por los codirectores ejecutivos de la empresa, Greg Peters y Ted Sarandos, a través de un memorándum enviado a los empleados. En el mensaje, los directivos señalaron que la compañía debe definir con mayor precisión cómo distribuye sus recursos y qué áreas tendrán prioridad.

El documento también anticipó que Netflix mantendrá sus inversiones en sectores considerados estratégicos para mejorar el servicio y fomentar la innovación. “Decisiones como estas nunca son fáciles, y no las tomamos a la ligera”, expresaron Peters y Sarandos al referirse a la reducción de personal.

Los resultados financieros y las expectativas del mercado Durante el segundo trimestre de 2026, la plataforma registró ingresos por u$s12.560 millones y ganancias por u$s3.400 millones. En comparación con el mismo período del año anterior, los ingresos crecieron un 13% y las ganancias, un 9%. Sin embargo, las previsiones para el trimestre siguiente no alcanzaron las expectativas de los analistas.

A principios de octubre, Sarandos había reconocido que el ritmo de expansión de la compañía no era el que esperaban: “En general no estamos creciendo tan rápido como desearíamos, y estamos trabajando en acelerar esto”.

Netflix prevé presentar sus próximos resultados financieros el 20 de octubre. Netflix confirmó un recorte de empleados para reorientar sus inversiones. La competencia entre las plataformas de streaming El ajuste se produce mientras Netflix busca mantener su posición en un mercado en el que compite con servicios como Prime Video, de Amazon, y Disney+. A esto, se suma la competencia por el tiempo que los usuarios dedican a consumir contenidos audiovisuales. La compañía busca ampliar sus fuentes de ingresos y explorar nuevas oportunidades de negocio. Este año, Netflix se retiró de las negociaciones para adquirir Warner Bros. Discovery, luego de competir con Paramount por sus activos. La operación finalmente quedó en manos de esta última empresa, que avanzó en la expansión de su presencia en la industria del entretenimiento.

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