Netflix presentó el tráiler y la fecha de estreno de "Felicidades", la nueva comedia negra de Álex de la Iglesia + Agregar ámbito en









Protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, la película reúne a un gran elenco compuesto por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

Llega una nueva película hecha en Argentina a Netflix.

Netflix presentó hoy el tráiler de Felicidades, la nueva película Hecha en Argentina dirigida por Álex de la Iglesia que se estrenará en el servicio en todo el mundo el próximo 18 de diciembre.

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Protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, la película reúne a un gran elenco compuesto por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

De qué trata Felicidades En esta comedia filosa que lleva la cotidianeidad al plano de lo sobrenatural, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Producida por Preludio, Felicidades está basada en la obra homónima de Mariano Pensotti y Adrián Suar. Además, la película marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix realizada en Argentina.

El éxito de Felicidades en el teatro La obra de teatro "Felicidades" fue uno de los fenómenos más destacados de la cartelera porteña en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Desde su estreno en mayo de 2024, la pieza se consolidó rápidamente como un éxito de taquilla, liderando los rankings de recaudación y espectadores en la calle Corrientes.

Logró superar los 50.000 espectadores en sus primeras 50 funciones, manteniendo el cartel de "localidades agotadas" de manera recurrente. Se posicionó como la obra más vista y con mayor recaudación en varias semanas consecutivas según los registros de AADET.

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