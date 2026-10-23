El catálogo de Netflix suma una producción de época que combina conflictos familiares, secretos y personajes capaces de llevar sus vínculos al límite. Con una historia que atraviesa distintas generaciones, la propuesta recupera una de las grandes obras de la literatura estadounidense y la convierte en un drama marcado por las decisiones, el deseo y las consecuencias de los actos.
No apta para niños: la miniserie de Netflix de solo 7 episodios que es furor y paraliza la plataforma
Una saga ambientada en California cruza secretos, ambición y rivalidades familiares alrededor de una obra clásica de John Steinbeck.
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La producción está pensada para quienes buscan una historia con tensión psicológica y personajes complejos, lejos de las tramas que se resuelven de un capítulo al siguiente. Sus siete entregas recorren un universo de rivalidades, ambiciones y relaciones difíciles, con una protagonista que ocupa un lugar central en los conflictos que se desarrollan a lo largo del relato.
De qué trata Al este del Edén
La miniserie Al este del Edén está basada en la novela homónima de John Steinbeck, publicada en 1952. La trama se desarrolla en California y sigue las historias de las familias Trask y Hamilton, cuyos destinos quedan ligados por los conflictos entre hermanos, las tensiones domésticas y las decisiones que se transmiten de una generación a otra.
En el centro aparece Cathy Ames, una mujer enigmática cuya personalidad y ambiciones alteran la vida de quienes la rodean. Su relación con Adam Trask y el vínculo de este con su medio hermano Charles forman parte de una trama atravesada por los celos, la manipulación y las disputas familiares.
El relato abarca un período histórico amplio, desde los años posteriores a la Guerra Civil estadounidense hasta las primeras décadas del siglo XX. Ese recorrido permite observar cómo cambian los personajes y cómo los conflictos de los adultos repercuten en sus hijos. La producción combina el drama de época con preguntas que siguen vigentes: qué significa elegir entre el bien y el mal, hasta qué punto se puede escapar de la propia historia y cuánto daño puede causar una relación marcada por el control.
Elenco de Al este del Edén
- Florence Pugh como Cathy Ames
- Christopher Abbott como Adam Trask
- Mike Faist como Charles Trask
- Joseph Zada como Cal Trask
- Joe Anders como Aron Trask
- Hoon Lee como Lee
- Ciarán Hinds como Samuel Hamilton
- Martha Plimpton como Faye
- Tracy Letts como Cyrus Trask
- Zoe Phillips como Abra Bacon