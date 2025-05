¿Nuevo romance? Wanda Nara recibió un romántico gesto de Daniel Guzmán Jr.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales.

La interacción fue suficiente para que las redes sociales explotaran con comentarios y especulaciones. En X (ex Twitter), los usuarios celebraron el aparente romance: “Amamos esta nueva conquista”, “Ya lo amamos, Wanda”, “La está conquistando”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Mientras tanto, el futbolista aprovechó su viaje a Buenos Aires para visitar lugares emblemáticos como La Bombonera y el Monumental, y compartió postales con el mensaje: “Lo que me encantas, Buenos Aires”. En una de las imágenes más comentadas se lo ve en una parrilla porteña, rodeado de amigos, copas y botellas, incluyendo una con el logo de la marca de cosméticos de Wanda.

Ante todo el revuelo, la conductora prefirió responder con humor. En un backstage de producción, mientras la maquillaban, dijo entre risas: “Estoy acá, re preocupada, mientras me inventan 40 novios que no tengo”. Y sumó: “Me pueden llamar al ‘0800-Wanda sola’, pero tengo muchos requisitos. Son caros, difíciles y no económicos”.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales. Pero en el universo mediático de Wanda Nara, una flor no es solo una flor: es un mensaje, una pista y, quizás, el inicio de un nuevo capítulo sentimental. Y Daniel Guzmán Jr., desde su lugar, parece más que dispuesto a ser parte de esa historia.