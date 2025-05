Charlas de quincho: el mate de Kicillof, Sturze por Toto y un día europeo con churros y medialunas

Quinchos provinciales en Entre Ríos, con Kicillof incluido entre mates y fotos. Luis Caputo pegó el faltazo al almuerzo de CICYP, enojado por los reclamos del agro. Los reemplazó Sturzenegger. La Fundación Libertad acelera tertulias. El Día de Europa, con funcionarios y embajadores en la Bolsa de Cereales.

Mates a la Kicillof, la fusión inevitable y el "problema" del campo

El rio Paraná fue escenario el martes de quinchos provinciales, que se cocinaron en una cumbre de desarrollo productivo organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el gobierno de Entre Ríos. Hasta allí arribaron el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, quien ofició de anfitrión junto al mandamás local, Rogelio Frigerio. A ellos se les sumaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa), representantes de los cuatro puntos cardinales del país y de las principales escuderías políticas.

El evento devino en el primer gran encuentro de gobernadores del 2025, quienes compartieron arengas y reclamos a Nación en clave federal. Y si bien lo que ocurrió en el escenario acaparó las luces de escena, merecen atención los corrillos de los numerosos funcionarios, dirigentes y empresarios que desde bien temprano desfilaron por los pasillos del Centro Provincial de Convenciones, en Paraná.

La presencia de Kicillof generó revuelo en la palestra local, además de darle volumen político a un encuentro que de otra forma hubiese quedado en los estrictos marcos del desarrollo productivo federal. El bonaerense fue el último mandatario en confirmar asistencia y también el que acaparó la mayor atención. Si bien desde La Plata dijeron que dudó en aceptar la invitación, lo cierto es que Kicillof llamó para subirse a la foto, y que el único requerimiento fue que no saliera con tapones de punta contra Milei. Al encuentro del gobernador fueron numerosos dirigentes justicialistas entrerrianos, que se mezclaron en una concurrida platea con las autoridades provinciales.

Tras inaugurar los discursos de los gobernadores procurando ser "moderado" -tal como admitió-, el economista se dedicó a repartir mates entre sus pares, con quienes conversó animadamente más allá de las diferencias de escudería. Incluso protagonizó una secuencia llamativa: cada vez que un colega dejaba libre una silla para pasar al estrado, el mandamás de UP la ocupaba. Así lo hizo hasta llegar a sentarse al lado de Frigerio, quien aceptó solo uno de los "lavados" que el exministro le cebó.

Kicillof Frigerio.jpg

"¿Ustedes vieron el juego de las sillas?", se preguntó incrédulo un funcionario con despacho en La Plata. Finalizados los discursos, buena parte de los presentes se abalanzó sobre el exministro de Economía, quien se abrió paso entre flashes y micrófonos. Tal fue el furor que hasta una diputada entrerriana de un espacio libertario díscolo pidió tener su foto. "¡Te van a echar del bloque!", se escuchó en medio del bullicio, mientras el gobernador salía escoltado por Carlos Bianco y demás escuderos.

Entre sanguchitos de miga, gaseosas y café se coló otra de las cuestiones que acaparan la hora política en la Argentina: ¿hay fusión PRO - La Libertad Avanza? En Entre Ríos, todavía no tienen respuesta al interrogante. Es más: rige la orden de no hablar hasta las elecciones en la Ciudad. Sin embargo, algunos susurros se convirtieron en indicios. "Es inevitable que pase", vociferó un dirigente amarillo. "Sería absurdo que no ocurriera", sumó otro. "En un escenario de tercios, el peronismo, golpeado y todo, se agranda. No se pueden correr riesgos", alertó una tercera voz. Una cuarta, en cambio, fue por más y con ínfulas urquizistas clamó por el entrerrianismo. "Acá no conocemos a ningún Mauricio", bromeó.

No obstante, pese a la debacle de un justicialismo vernáculo que arrastra como lastres los apellidos Urribarri y Kueider, en las filas del oficialismo local no quieren regalar nada. "Igual, acá LLA no existe", le bajó el precio a los violetas un osado cambiemita. Entonces, ¿cuál sería el problema de dejarlos afuera? "Javier Gerardo Milei", respondieron a coro. Mientras tanto, todos esperan al domingo 18 y ponen la lupa en CABA, un caso testigo que servirá como hoja de ruta en los cuarteles amarillos.

En cuanto al maestro de ceremonias de la jornada, el CFI, Frigerio dedicó un momento de su discurso a hacer valer los lazos sanguíneos y recordó que la constitución del organismo se dio en 1959, gracias a una gestión de su abuelo, Rogelio Julio Frigerio, durante la presidencia de Arturo Frondizi, candidato apoyado, en un principio, por Juan Domingo Perón desde el exilio. Las vueltas del país.

La coparticipación y los impuestos en la lupa provincial

El tema impositivo también ocupó buena parte del asunto, tanto en Entre Ríos como luego en el porteño barrio de Palermo. En Paraná, además de los discursos que bregaron por una reforma fiscal, el gobernador local respondió a la presión de la Casa Rosada para que los distritos supriman tributos provinciales y, con la ley del Talión en mano, pidió cortar dos cabezas: retenciones e impuesto al cheque. Precisamente los mandatarios de la Región Centro se alistan para volver a pulsear con el Gobierno por el primer ítem, cuya suspensión dejará de regir a mitad de año, según anticipó el propio Milei. Todo esa tensión fue in crescendo tras el anuncio de Luis Caputo de crear un "super IVA", que para muchos distritos es una declaración de guerra de la Casa Rosada a las provincias.

El tema retenciones no pasó desapercibido en los pasillos, donde hubo animadas charlas sobre la reacción moderada del agro ante el inminente regreso del tributo. Tal asombro causa por estas horas que un hombre de negocios no precisamente peronista amasó una reflexión: "Uno de los grandes problemas del campo es su antiperonismo". ¡Plop!

Los quinchos federales en torno a la cuestión impositiva prosiguieron el jueves en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, presentó el libro “Propuesta para un Nuevo Régimen de Coparticipación Federal: Grados equivalentes de Desarrollo y Calidad de Vida con Criterios Objetivos de Reparto e Igualdad de Oportunidades”.

El documento propone el objetivo de duplicar el PBI y reducir las desigualdades regionales a través de una agenda de desarrollo con estrategias de largo plazo. La propuesta fue elaborada con el aporte de académicos, economistas, investigadores y referentes políticos de distintas jurisdicciones del país. Participaron del encuentro la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros; el secretario de Cultura, Diego Ashur Mas; el director ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos, Alberto Pollola; el doctor y especialista en Derecho, Pablo María Garat; y la coordinadora general del Ministerio de Economía, Elizabeth Safar.

Durante la presentación, Dib Ashur advirtió sobre la fuerte concentración de la estructura productiva del país: “Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires generan casi el 70% del PBI, mientras que las otras 20 jurisdicciones apenas contribuyen con el 30%”. Enfatizó que esta disparidad es aún más crítica en el Norte: “Hay indicadores sociales y económicos similares a los de países subsaharianos, mientras que en el centro se registran niveles comparables a los de países de la OCDE”.

Y agregó: “Argentina no puede crecer con un centro hiperdesarrollado y periferias relegadas. Es posible generar tres 'pampas húmedas' en el país. Necesitamos un nuevo pacto de desarrollo que equilibre las oportunidades a lo largo y ancho del territorio”. En ese sentido, propuso un nuevo esquema de coparticipación federal, además de mayor infraestructura, una apuesta a sectores estratégicos y al desarrollo del capital humano.

Día europeo en la Bolsa de Cereales

El embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, convocó a un gran festejo para celebrar el Día de Europa, que tuvo lugar el pasado jueves en la Bolsa de Cereales, en pleno centro porteño. El evento contó con gran presencia de funcionarios del Gobierno: asistieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el canciller Gerardo Werthein, el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Pese a que no había ningún código de vestimenta a seguir la mayoría optó por el color azul, predominante en la bandera que une a los países miembros del bloque. En esa línea, los funcionarios vistieron corbatas en ese tono salvo por el titular de la cámara baja, que eligió mostrarse informal con una camisa de cuello desabrochado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UEenARG/status/1920812957312630807&partner=&hide_thread=false ¡Hoy celebramos el Día de Europa !



El Embajador @AmadorSanchezUE comparte sus palabras para conmemorar el hecho histórico que marcó el punto de partida de un sueño compartido: una Europa unidad, en paz y próspera. pic.twitter.com/cfdUIXTr7I — Unión Europea en Argentina (@UEenARG) May 9, 2025

Los invitados fueron recibidos por Sánchez Rico y su mujer Sonia Lalanne, junto a Erán Nagan, ministro consejero de la Unión Europea a nivel local. Durante la celebración en el histórico edificio de la calle Corrientes no faltó el vino ni el surtido bandejeo, que círculo entre una asistencia perfecta de embajadores y diplomáticos, a los que se sumaron algunos empresarios y políticos. No es para menos: se trata del último evento de este estilo encabezado por el embajador, quien debe dejar su cargo y abandonar el país este año. Una curiosidad: había una entera dedicada a Churrería El Topo y otra a Parador Atalaya.

Según pudo saber este medio, el español tiene planeado regresar a Bruselas, su ciudad por adopción y sede de las instituciones de la Unión Europea, donde trabaja desde hace 26 años en distintas posiciones.

Sturze reemplazó a Toto, enojado por reclamo por retenciones

"Ustedes tienen que reclamar la baja del gasto. Los necesitamos como socios en la motosierra, porque eso va a permitir bajar los impuestos de manera controlada". Así lo señaló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger en el marco de un almuerzo ofrecido este miércoles por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).

Los asistentes al encuentro se vieron sorprendidos por la disertación de este funcionario ya que originalmente estaba prevista la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo (quien había confirmado su participación con anterioridad). De hecho en el menú impreso figuraba el nombre del titular del Palacio de Hacienda.

Desde la organización del encuentro señalaron que "por cuestiones de agenda" Caputo no pudo concurrir al tradicional almuerzo. Sin embargo, en los pasillos del evento se comentaba que la ausencia respondió al “desagrado” que provocó en el titular de la conducción económica el “tono fuertemente reivindicativo a favor del campo” del discurso que el titular de CICYP, Marcos Pereda, le hizo llegar en la noche del martes.

Esto generó malestar entre los hombres de negocios con Pereda, como dirigente de la Sociedad Rural porque CYCYP es una entidad que representa a diversos sectores de la economía. De hecho, la Comisión Directiva está conformada por miembros de la Cámara Argentina de Comercio, de la Construcción, la Bolsa de Comercio, Asociación de Bancos, Cámara de Laboratorios Farmacéuticos; entre otros. Por lo tanto, su discurso, decían en los corrillos, en materia de reclamos debería ser de manera general y no de un sector en particular.

A esta situación se sumó, por ejemplo, que Pereda casi no convocó a reuniones del Consejo Directivo, no organizó muchos almuerzos con dirigentes y tuvo una política poco participativa. Y, la gota que colmó el vaso fue que Pereda debía dejar su cargo el 30 de abril, pero no manifestaba la intención de entregar su mandato. Por eso, sorprendió que al final del encuentro, anunciará que dejaría la presidencia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CICYPAR/status/1920162303070093469&partner=&hide_thread=false Finalizado su discurso en el #CICyP, #FedericoStruzeneggerencicyp responde las preguntas de Marcos Pereda, presidente de la institución. pic.twitter.com/C2nbaq0rBu — CICyP (@CICYPAR) May 7, 2025

El nuevo titular surgirá de la fila de los dirigentes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, todavía no está resuelto el nombre, pero en los círculos empresariales se comenta que posiblemente sea la hora de que una mujer encabece CICYP dada la fuerte presencia masculina en la Comisión Directiva de la entidad.

Pereda se quejó ante Sturzenegger: “El agro puede producir hasta un 40% más, pero necesita una señal clara: Una hoja de ruta concreta hacia la eliminación definitiva de las retenciones. Un mensaje previsible y sostenido que le permita planificar, invertir y desplegar todo su potencial”.

El ministro le respondió señalando que entre los empresarios hay distintos intereses y que mientras algunos pretenden la baja de las retenciones otros aspiran un recorte en otro tipo de impuestos. "Si hay un debate donde tuvieran que elegir que impuesto bajar, quizás todos tienen una respuesta diferente sobre cuál es el más extorsivo".

Chile 1- Argentina 0

Las andanzas de Caputo, Toto, que eludió el CICYP, llegaron de todos modos al ámbito regional, con un curioso episodio que también tuvo a Chile en el centro de la escena. Es que si hay un país de la región con influencia hace tiempo en el FMI, ese es Chile. Y los uruguayos bien lo saben: en tiempos de la salida de la crisis de 2002, cuando el gobierno oriental buscaba hacer pie y necesitaba el imprescindible apoyo del FMI, los chilenos se pusieron particularmente duros; se recuerda la figura de Eduardo Aninat, el economista trasandino que abogaba por el default de Uruguay y la quita en las deudas, desde su poderoso cargo de subdirector del organismo.

Pero, la verdad sea dicha, en estos días en el FMI, la Argentina ha tomado lógico protagonismo. Con ojos de Ámbito Uruguay tras la cerradura, en una de las reuniones cerradas de los jerarcas de Economía de los países de la región con los cuadros del FMI, el ministro Luis Caputo centró la atención, por lo que se considera -al menos por ahora- una exitosa conducción de la economía argentina, con el apoyo del propio organismo. Y agarró viento en la camiseta: dijo en la reunión “venimos del futuro”, jactándose de los logros en los que -es cierto- pocos creían, con el proceso de normalización económica en el que prevé un gran crecimiento.

Pero los chilenos no pudieron contenerse: el ministro de Hacienda trasandino, Mario Marcel, le enmendó la plana a Caputo. Un poco en broma, un poco en serio, dijo: “En realidad vienen del pasado, porque nosotros hicimos esto hace varias décadas”, lanzó. Algunas risas incómodas, rumores y siguieron con otro tema. Chile 1 Argentina 0.

Fundación Faro mueve la agenda

Con el país en modo electoral, La Libertad Avanza busca fortalecerse como partido, y uno de los ejes es propagar sus ideas de forma orgánica. Con ese fin, se acelera la actividad de la Fundación Faro, think tank libertario que tiene como director a Agustín Laje.

La entidad tuvo una agenda intensa en estos días, primero en con jóvenes banqueros (o, mejor dicho, futuros banqueros). Luego, el jueves en La Pampa. En esta provincia, el jueves alrededor de 250 participantes asistieron a una charla académica a cargo del economista Adrián Ravier. El evento, que se llevó a cabo en La Rural de Santa Rosa convocó a referentes rurales, representantes de las distintas fuerzas políticas locales, alumnos universitarios y empresarios, entre otros.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fundfaro/status/1920599415116415007?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1920599415116415007%7Ctwgr%5E44e74cad8f216b87b920c4d750a1be7b2475c976%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17469912672695741&partner=&hide_thread=false "Milei no avanza en lo que no prometió, y no avanza en lo que la gente no quiere. Cuando él estaba en campaña, se generó una campaña del miedo en su contra"



@AdrianRavier, nuestro director académico pic.twitter.com/C4ZRXvGymz — Fundación Faro Argentina (@fundfaro) May 8, 2025

Durante su presentación, Ravier, quien reside en La Pampa hace años, presentó el diagnóstico y posterior evolución de las reformas fiscal, monetaria y cambiaria llevadas a cabo por el gobierno de Javier Milei, donde hizo especial hincapié en la importancia de la baja de la inflación. Según el economista, “para el 2027, el plan de estabilización del actual gobierno le permitirá a la Argentina contar con un IPC de solo un dígito”. En cuanto a la política cambiaria, expreso que “el dólar va a seguir estable y se dará una dolarización de hecho.”

Ravier insto a los presentes a “ser parte de la batalla cultural” y los invito a capacitarse “a través de los seminarios que ofrece la fundación”.

Un día antes, ADEBA Joven y Fundación Faro organizaron un encuentro con Pablo Quirno, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación. La actividad contó con la participación de miembros de ADEBA Joven, los presidentes del J6 (la rama sub-40 del G6, que nuclea a las cámaras empresariales más influyentes de Argentina) y representantes de Fundación FARO.

WhatsApp Image 2025-05-11 at 5.08.45 PM.jpeg Pablo Quirno fue el protagonista del encuentro de Fundación Faro y Adeba Joven

El funcionario compartió su visión sobre la coyuntura económica nacional y detalló los principales lineamientos del programa económico actual, enfocado en el superávit fiscal, el fortalecimiento del Banco Central y la estabilidad macroeconómica. En ese marco, abordó el proceso de salida del cepo cambiario, la implementación del esquema de bandas y el funcionamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El encuentro concluyó con un espacio de diálogo e intercambio, donde los participantes profundizaron en los desafíos y oportunidades del contexto actual para el sistema financiero y el país.

Diálogos con Conan: hay leones y leones

- Viste, Conan, vos que no creés que soy el principal líder mundial...

- Ahora qué pasó, Padre.

- ¿No viste el nuevo Papa? Se puso León por mí. Quiere ser como yo.

- Usted exagera siempre, Padre. De hecho hubo trece Leones antes, y no creo que haya sido por usted.

- Pero este sí, Conan. Seguro se lo pidió Francisco.

- Francisco lo detestaba, Padre. Usted lo llamó el maligno y él le cuestionó todo el tiempo.

- Pero Léon, Conan. León se puso. No Juan, como el Tirano Depuesto.

- ¿Usted tiene idea la cantidad de leones que hubo en la historia, Padre?

- No, Conan.

- Empiezo, Padre: León Trotsky.

- No puede ser, Conan. Ese zurdo no puede ser León.

- Pero lo era, Padre. León Gieco. Solo le pido a Dios.

- Otro zurdo, Conan. Tachalo.

- León Najnudel. El creador de la Liga Nacional de Básquet.

- Ese seguro me habrá visto jugar de chico, Conan. Yo era un gran basquetbolista, me comparaban con Milanesio.

- Padre, usted es enano, no sirve para el básquet. Villarruel le saca una cabeza.

- Bueno, Conan, basta. Otra vez me cansaste.

- Yo le digo, Padre. Hay leones y leones.