Preocupación en Marvel: una de sus películas más esperadas no convence en sus pases de prueba

A menos de tres meses del estreno de Captain America: Brave New World ( Capitán América: Un nuevo mundo ), la franquicia del popular héroe del Universo Cinematográfico de Marvel esta atravesando nuevamente problemas.

Los problemas de la nueva película del Capitán América

Primero, el cambio de título de New World Order a Brave New World. Luego, la polémica por la reimaginación del personaje de Sabra para "la audiencia actual". Y, por supuesto, los retrasos debido a las huelgas de Hollywood. Pero las cosas no terminan ahí.