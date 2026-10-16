Prime Video prepara el estreno de la segunda temporada de La lista final: cuándo sale y de qué trata + Agregar ámbito en









Chris Pratt vuelve como James Reece en una nueva misión internacional que lo enfrenta a una conspiración y pone en juego su propia historia familiar.

La segunda temporada tendrá ocho episodios y llegará a más de 240 países y territorios a través del servicio de Amazon MGM Studios. Prime Video

La espera terminó para los seguidores de James Reece. La lista final vuelve con su segunda temporada en octubre, con nuevos episodios de la serie de acción y espionaje protagonizada por Chris Pratt. La producción estará disponible en Prime Video y continuará la historia del excomandante de los Navy SEALs después de los acontecimientos de la primera entrega.

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Esta nueva etapa tendrá ocho episodios que se estrenan el mismo día, según confirmó Amazon. La historia se basa en True Believer, la segunda novela de la saga escrita por Jack Carr, y amplía el recorrido de Reece hacia una trama internacional que conecta operaciones antiterroristas, intereses de inteligencia y secretos familiares.

De qué trata La lista final La segunda temporada encuentra a James Reece en una situación distinta a la que atravesó durante la primera entrega. Después de completar su lista de objetivos, el exmilitar busca un nuevo rumbo para su vida, pero su pasado vuelve a ponerlo en el medio de una operación peligrosa.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) lo acorrala y lo obliga a demostrar que no está involucrado en eso de que se lo acusa. Para limpiar su nombre, Reece debe detener a un grupo terrorista que volvió a ganar fuerza y que sumó a un antiguo aliado a sus filas. El conflicto lo llevará a moverse por distintos países y a enfrentarse con enemigos que operan desde las sombras.

La serie está basada en las novelas de Jack Carr, un exintegrante de los SEAL que construyó una saga alrededor de operaciones militares, inteligencia y conflictos geopolíticos. La adaptación televisiva mantiene esos elementos, aunque la nueva temporada amplía el escenario de la historia y lleva al personaje a una escala internacional.

La primera temporada estuvo protagonizada por la búsqueda de respuestas de Reece después de una misión en la que perdió a integrantes de su equipo. Esa investigación derivó en una historia de venganza, encubrimientos y responsabilidades dentro de las estructuras militares y políticas. En esta continuación, el eje se desplaza hacia una amenaza terrorista y una red de intereses que excede al protagonista. Reparto de La lista final Chris Pratt como James Reece

Tom Hopper como Raife Hastings

Constance Wu como Katie Buranek

Dar Salim como Mohammed Farooq

Luke Hemsworth como Jules Landry

Gabriel Luna como Freddy Strain

Costa Ronin

Olga Kurylenko

Yul Vazquez

Arnold Vosloo

Martin Sensmeier

Shiraz Tzarfati

Jeremy Bobb Tráiler de La lista final Cuándo se estrena La lista final La segunda temporada de La lista final se estrena el miércoles 21 de octubre de 2026 en Prime Video. Con esta entrega, la plataforma retoma una de sus ficciones de acción centradas en operaciones militares y conspiraciones más exitosas. El regreso de James Reece abre una etapa en la que el personaje tendrá que reconstruir su vida después de completar su venganza, mientras intenta sobrevivir a una investigación que involucra a organismos de inteligencia y amenazas terroristas.