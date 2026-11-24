Deborah Ann Woll retomará su papel de Faye en la serie de "God of War" de Prime Video + Agregar ámbito en









Woll ya interpretó a Faye en el videojuego "God of War Ragnarok” y también protagonizará el próximo juego “God of War Laufey”, cuyo lanzamiento está previsto para mayo de 2027.

La actriz retomará su papel de los videojuegos.

Deborah Ann Woll interpretará a Faye en la serie de televisión de acción real God of War en Prime Video.

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Woll ya interpretó a Faye en el videojuego "God of War Ragnarok” y también protagonizará el próximo juego “God of War Laufey”, cuyo lanzamiento está previsto para mayo de 2027.

Es la última incorporación al extenso reparto, que también incluye a: Dave Bautista como Kratos, Callum Vinson como Atreus, Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir (también repite respecto a los videojuegos), Jeff Gulka como Sindri, Danny Woodburn como Brok, Sonya Walger como Freya, Island Austin como Thrud, Ben Chapple como Magni, Louis Cunningham como Modi y Evelyn Miller como Gna.

El personaje de Faye se describe como “la misteriosa difunta esposa de Kratos y madre de Atreus. Su repentina muerte desencadena los acontecimientos de 'God of War'. A lo largo de su viaje, Kratos y Atreus descubren secretos sobre Faye que les hacen preguntarse hasta qué punto la conocían realmente”.

Este es el regreso más reciente de Woll a un papel icónico de una franquicia en los últimos años. También retomó el papel de Karen Page en Daredevil: Born Again y The Punisher: One Last Kill en Disney+, después de haber interpretado al personaje en varias series de Marvel-Netflix entre 2015 y 2019. Woll también es conocida por su trabajo en la exitosa serie de HBO True Blood y aparecerá en la segunda temporada de The Testaments en Hulu. En cine, ha trabajado en películas como Queen of the Ring y The Cycle.

Cómo será la serie "God of War" de Prime Video Prime Video ha encargado dos temporadas de la serie God of War, que se rodarán consecutivamente. El rodaje comenzó en Vancouver en febrero, pero tras la lesión sufrida durante el verano por Ryan Hurst, protagonista de la serie original, la producción se detuvo hasta que Bautista se incorporó al reparto y el rodaje se reanudó a finales de octubre. La serie retomará la historia de los dos últimos juegos de “God of War”, en los que Kratos debe criar a su hijo Atreus, de diez años, mientras lucha contra los dioses del panteón nórdico. Según la sinopsis, “Padre e hijo, Kratos y Atreus, se embarcan en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor ser humano”. Ronald D. Moore es el guionista, productor ejecutivo y showrunner de “God of War” bajo su sello Tall Ship Productions. Se prevé que la serie llegará a Prime Video a finales de 2027 o principios de 2028.