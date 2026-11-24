Prime Video renovó la serie "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" para una cuarta temporada + Agregar ámbito en









La plataforma de streaming ha confirmado que el drama fantástico se encuentra en fase de preproducción para su nueva temporada.

La serie basada en la obra de Tolkien tendrá una nueva temporada.

En el día en que se estrenarán los últimos episodios de la tercera temporada, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder fue renovada por Prime Video para una cuarta temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La plataforma de streaming ha confirmado que el drama fantástico se encuentra en fase de preproducción para su nueva temporada y que el rodaje comenzará en los estudios Shepperton del Reino Unido el próximo año, según informó el portal Deadline.

JD Payne y Patrick McKay, showrunners y productores ejecutivos de la serie, regresarán. Ambos han declarado en repetidas ocasiones que tienen un plan de cinco temporadas para Los Anillos del Poder y esperan cumplirlo. Esto ocurre a pesar de las críticas de algunos fans y de que los índices de audiencia no han sido los esperados por Amazon, tras la gran inversión realizada en la adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien a la pequeña pantalla.

Los índices de audiencia del programa han caído desde la primera temporada; su segunda temporada experimentó un fuerte descenso de espectadores y la plataforma de streaming no ha revelado ninguna cifra para la tercera temporada, aunque el programa no logró entrar en el top ten de Luminate tras su lanzamiento.

De qué trata la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder La tercera temporada presenta un salto temporal, situándose siete años después de los acontecimientos de la segunda. Comienza en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron (Charlie Vickers). Muestra los esfuerzos del Señor Oscuro por crear el Anillo Único, siendo la primera vez que se ve en pantalla la forja del icónico anillo.

Esta renovación supone la primera para Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios, quien elogió a los creadores de la serie. "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se ha convertido en una serie emblemática de Prime Video", declaró Peter Friedlander. "Tras la tercera temporada, que nos trae el momento clave que los fans esperaban con ansias —la forja del Anillo Único—, nos enorgullece confirmar la cuarta temporada con JD Payne, Patrick McKay y todo el equipo creativo. Esperamos sumergir aún más a los fans en el rico mundo de la Segunda Edad de Tolkien". Está protagonizada por Vickers, Jamie Campbell Bower, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Tyroe Muhafidin, Robert Aramayo, Owain Arthur, Sophia Nomvete, Benjamin Walker, Daniel Weyman, Trystan Gravelle, Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson, Lloyd Owen, Ciaran Hinds, Andrew Richardson y Rory Kinnear. Payne y McKay son productores ejecutivos junto con Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble y Charlotte Brändström, quien también dirige. Matthew Penry-Davey es el productor y Ally O'Leary Cantrell, Tim Keene y Andrew Lee son coproductores.