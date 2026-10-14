La perturbadora serie de Disney+ que te hará desconfiar de tu propia familia + Agregar ámbito en









Una ficción de suspenso psicológico, vínculos bajo sospecha y una historia que convierte lo cotidiano en una fuente de inquietud.

Para no despegarse del sillón: la serie que te va a mantener en suspenso. Freepik

La plataforma Disney + prepara un estreno que apunta a quienes disfrutan de las historias capaces de sembrar dudas hasta en las relaciones más cercanas. La propuesta combina misterio, tensión y un conflicto familiar que se vuelve cada vez más difícil de explicar.

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La producción original de Hulu se llama Phony: La otra madre y tiene como protagonistas a Connie Britton y Sam Nivola. Su historia parte de un accidente automovilístico y de una situación que altera por completo la vida de un adolescente, justo cuando intenta recuperarse de lo ocurrido.

Los fanáticos del suspenso tienen una nueva serie en su lista. Disney Un accidente, un secreto y la sospecha más escalofriante El punto de partida de Phony: La otra madre es un accidente de tránsito que lleva a Sonny, un adolescente, al hospital. Cuando despierta, espera reencontrarse con su madre, Ellen, la mujer que lo crió y que representa su principal sostén afectivo.

Pero algo no encaja. Aunque la mujer que tiene enfrente parece ser la misma de siempre, Sonny empieza a notar comportamientos que le resultan extraños. Sus gestos, sus reacciones y la manera en que se relaciona con él despiertan una sospecha difícil de ignorar. La duda que se instala es tan sencilla como perturbadora: ¿esa mujer es realmente su madre?

A partir de ese interrogante, la ficción construye un relato en el que cada detalle puede adquirir un significado diferente. Lo que para los demás podría parecer una consecuencia del accidente o una reacción emocional del protagonista se convierte, para Sonny, en una señal de que algo grave está pasando.

El conflicto no se limita a descubrir qué ocurrió. También plantea un problema más complejo: cómo sostener una sospecha cuando nadie parece compartirla y cuando la propia percepción puede estar alterada por una experiencia traumática. De qué trata "Phony: La otra madre", el nuevo thriller de Hulu y Disney+ La historia se apoya en una premisa que puede resultar familiar para los seguidores del género, pero introduce un conflicto particular: la amenaza podría estar dentro de la propia casa. Sonny no se enfrenta solamente a un enigma sobre su madre, sino también a la posibilidad de que sus recuerdos ya no sean una referencia confiable. La relación entre ambos ocupa un lugar central. Ellen es su única figura parental y también su mejor amiga, de modo que la sospecha pone en jaque mucho más que una convivencia. Si Sonny tiene razón, su mundo cambió de un momento a otro; si está equivocado, deberá encontrar una explicación para aquello que le resulta tan evidente. La confianza como fuente de miedo es uno de los recursos que sostienen el relato. La serie juega con una inquietud reconocible: la sensación de que alguien cercano está actuando de una manera extraña, aunque no haya pruebas suficientes para explicar por qué. El elenco de "Phony: La otra madre" Connie Britton

Sam Nivola

Meera Syal

Grace Brennan

Mahaela Park

Maliq Johnson

Colter Lee Trailer de "Phony: La otra madre"

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