Primer tráiler de "28 Years Later", tercera parte de la saga creada por Danny Boyle y Alex Garland

En el año 2002 llegó a los cines 28 Days Later (Exterminio), la película protagonizada por Cillian Murphy mostraba una Inglaterra postapocalíptica infectada por un virus que convertía en "zombies" a la gente y cómo un grupo de sobrevivientes intenta escapar. La película dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland se anticipo al revival del fenómeno zombie que tendría su máximo exponente en la serie The Walking Dead. 22 años después y con una secuela en el medio (28 Weeks Later de 2007), Boyle y Garland regresan con 28 Years Later (Extermino: La Evolución), la tercera parte de esta historia.