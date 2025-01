Quién es Chris de Burgh, el argentino que compuso un tema icónico de los '80 y conquistó el mundo

Todo el mundo conoce el famoso hit " The Lady in Red " pero pocos conocen que su reconocido autor, Chris de Burgh , es argentino . El cantante nació el 15 de octubre de 1948 en la estancia Las Magnolias ubicada en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe .

Allí, Maeve de Burgh daría a luz a Christopher John Davison en el policlínico Dr. Luis Chapuis, en la ciudad argentina de Venado Tuerto, Santa Fe, a 370 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. El cantante vivió sus primeros 5 años en la estancia La Magnolias hasta que, posteriormente, debió mudarse a otros países por el trabajo de sus padres.

Así, durante su infancia viajó por países como Malta, Nigeria y Zaire, hasta que a sus 12 años su familia se trasladó a Esmeral Isle, Irlanda, donde se asentó y vivió el resto de su adolescencia.

Su carrera como músico comenzó en 1974, cuando actuó como telonero de Sumertramp durante su gira "Crime of Century". Luego, lanzó su álbum debut "Far Beyond These Castle Walls" en febrero de 1975.

Su álbumes y sencillos muchas veces no tuvieron fuerte repercusión en Reino Unido ni Estados Unidos, aunque si tuvo una gran acogida en países europeos y también sudamericanos, como Brasil y Argentina.

En total, Chris de Burgh grabó un total de 25 álbumes de estudio, además de 9 recopilatorios y 4 en vivo.

Chris de Burgh, el argentino que cautivó a Lady Di con su música

El éxito más grande para la carrera del argentino llegó en 1986, cuando lanzó el tema "The Lady in red". Esta canción llevó a cautivar a Diana Spencer, la princesa de Gales más conocida como Lady Di, quién se declaró admiradora de su música.

El músico y la princesa se conocieron en un concierto privado en donde, luego de que terminara la actuación, Lady Di se dirigió atrás del escenario para agradecerle por escribir aquella canción. Es que la integrante de la familia real estaba convencida de que la letra de la canción hablaba de ella, porque todo el mundo la conocía como la mujer de rojo desde que se había casado con el príncipe Carlos de Inglaterra.

Lady Di, con uno de sus famosos vestidos rojos.

A pesar de sentirse halagado, el músico debió confesar que la protagonista de la canción no era ella, sino su mujer. Desde ese episodio, ambos entablaron una relación que duró hasta la muerte de la princesa. Incluso, De Burgh asistió a su funeral y, en el concierto de homenaje a su memoria, le dedico el reconocido tema.

En una entrevista para el programa de la televisión británica This is your life, el cantante reveló que la canción había sido inspirada por el recuerdo de la primera vez que vio a su mujer: “Se hace más fácil cuando conocés a las personas para quienes estás escribiendo las canciones. Pero también es sumamente complejo, porque hay muchas personas en el mundo, y personas muy diferentes que escuchan la misma canción. Yo hago canciones para todos", explicó.