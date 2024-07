"Rip", la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon llegará a Netflix

Damon y Affleck coprotagonizarán la película y también serán productores. Los detalles de la trama aún no se han revelado.

Los trabajos en conjunto de Ben Affleck y Matt Damon

Las dos estrellas, que ganaron premios Oscar por su trabajo en el guion de Good Will Hunting, recientemente coprotagonizaron juntos la película de Amazon centrada en Air Jordan, Air, que dirigió Affleck.

Damon y Affleck también han aparecido juntos en películas como Dogma y The Last Duel, y protagonizaron un anuncio de Dunkin' Donuts que se emitió durante el Super Bowl de este año.

Otros proyectos de Artists Equity incluyen la secuela de Affleck de The Accountant y Unstoppable, protagonizada por Jennifer Lopez, ambas desembarcadas en Amazon MGM Studios. Artists Equity, que se fundó con el objetivo de ofrecer participación en las ganancias a más miembros del elenco y el equipo, recientemente llegó a un acuerdo con Lionsgate para distribuir el drama Small Things Like These, protagonizado por Cillian Murphy.