Fabián Cubero cruzó a Nicole Neumann respecto al posteo de su hija Allegra: "Me pareció innecesario"

El exfutbolista y su pareja, Mica Viciconte , se encargarán del festejo de la adolescente mientras que Nicole no participará y se ocupará de regalarle un viaje a su hija. En el medio de esto, Allegra hizo un descargo desde sus redes sociales para pedir que dejen de atacarla, tanto a ella como a su familia.

Mientras que la modelo apoyó públicamente la decisión de su hija sosteniendo que fue "muy maduro" de su parte; Fabián Cubero se diferenció: "Ya hablé con Ali, y son cosas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno… Para nada” , dijo en un móvil con LAM por América TV.

"Siendo tan chica se exponga a una situación así me parece innecesario. Es una nena de 14 años, no tendría por qué exponerse a esas cosas. Yo tengo la experiencia de lo que son las redes sociales, con gente que está detrás de las redes sociales atacando a todos, me parece innecesario”, se confesó el exfutbolista.