"The Sandman": la segunda temporada de la serie de Netflix confirma los nuevos miembros de su elenco

La serie basada en la novela grafica homónima de Neil Gaiman adaptará las tramas de "Season of Mists" y "Brief Lives".

The Sandman , la serie de Netflix , está sumando nuevos miembros al elenco a su ya creciente alineación para la temporada 2, y estos actores interpretarán personajes presentados en las historias favoritas de los fanáticos de la serie de novelas gráficas de Neil Gaiman , incluido Ruairi O'Connor , quien ha sido elegido como el hijo de Dream de Tom Sturridge .

Netflix anunció el martes en su sitio web Tudum que O'Connor interpretará a Orfeo: "el poeta, músico y oráculo, es el único hijo de Dream y la musa, Calliope (vista por última vez en The Sandman, episodio 111). Orfeo es un joven idealista y romántico, y en gran medida el hijo de su padre, hasta que la tragedia lo golpea y le revela la verdadera naturaleza del amor".

También se unirán al elenco de The Sandman para la temporada 2, según Tudum, Freddie Fox como Loki, Clive Russell como Odin, Laurence O'Fuarain como Thor, Ann Skelly como Nuala, Douglas Booth como Cluracan y Jack Gleeson como Puck, todos personajes que aparecen en el arco “Season of Mists” de las novelas gráficas “The Sandman”.

De qué trata la temporada 1 de The Sandman

Según la descripción de la temporada 1 de la serie, “Cuando Sandman, también conocido como Dream (Tom Sturridge), el poderoso ser cósmico que controla todos nuestros sueños, es capturado inesperadamente y mantenido prisionero durante más de un siglo, debe viajar a través de diferentes mundos y líneas de tiempo para arreglar el caos que su ausencia ha causado”.

En mayo, Netflix reveló los primeros nuevos actores para la segunda temporada de The Sandman: Esmé Creed-Miles como Delirium, Adrian Lester como Destiny y Barry Sloane como “The Prodigal”. Ese trío de personajes (que también juegan papeles importantes en las historias de “Season of Mists” y “Brief Lives”) son los miembros restantes de la familia “The Endless” de la que Dream es parte, y se unirán a los hermanos que regresan de la temporada 1, Death (Kirby), Desire (Mason Alexander Park), Despair (Donna Preston) y Dream, el mismísimo The Sandman.

“The Sandman” está desarrollada por Gaiman, el showrunner Allan Heinberg y David S. Goyer, y la serie de cómics de DC del mismo nombre está a cargo de Gaiman, Sam Keith y Mike Dringenberg. Todos los episodios de la segunda temporada estarán dirigidos por Jamie Childs.

La serie es producida por el propietario de los derechos de DC, Warner Bros. Television.