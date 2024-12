Robbie Williams reveló la razón por la cual usaron un mono hecho por CGI para protagonizar su película biográfica

"Better Man", la película biográfica musical, esta dirigida por Michael Gracey y se estrena el 25 de diciembre en los cines de gran parte del mundo.

Robbie Williams cree que ser representado como otra especie puede ayudar al público a ver su humanidad. En la película biográfica musical dirigida por Michael Gracey , Better Man , que se estrena el 25 de diciembre en los cines de gran parte del mundo, la historia del ganador de 18 premios Brit es contada por el actor Jonno Davies , en la forma de un chimpancé CGI, mientras Williams explicó que su "mods ofensivo ha sido".

“¿Qué es más descarado que un mono descarado?”, le dijo a Associated Press. “He sido un mono descarado toda mi vida. No hay mono más descarado que el mono adicto al sexo y que esnifa cocaína que encontramos en la película”.