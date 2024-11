Vecinos en guerra: Robbie Williams y Jimmy Page enfrentados por la tala de un árbol

“ No hay ninguna explicación de por qué fue necesario talar este árbol , solo una serie de fotografías que muestran partes del mismo dañadas”, se lee en la protesta.

“¿No debería haber un informe escrito que acompañe cada propuesta de tala y qué cursos de acción podrían llevarse a cabo antes del recurso final de talar este árbol?”.

El largo enfrentamiento vecinal entre Robbie Williams y jimmy Page

La pareja, que vive en el oeste de Londres, ha estado involucrada en una disputa de larga data desde 2014. Page originalmente se opuso a las renovaciones de la casa de Williams después de preocuparse de que sus vibraciones causaran "daños catastróficos".

A pesar de que al exintegrante de Take That se le concedió permiso para renovar su casa valorada en 17,5 millones de libras, Williams se quejó de que no podía mudarse a su casa y más tarde llamó al guitarrista de Led Zeppelin "enfermo mental", por lo que luego se disculpó.

La disputa estalló una vez más en 2018 después de que, según se informó, Williams quería construir un gimnasio y una piscina subterráneos, y Page volvió a citar sus temores de que las vibraciones causadas por las renovaciones pudieran causar "daños irreversibles". Ese mismo año, el Ayuntamiento de Kensington y Chelsea le concedió al cantante permiso para seguir adelante con los cambios .