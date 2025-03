Michael Mann dio una importante actualización de la película secuela de "Heat"

En otra parte de la entrevista, Mann respondió a la idea de que sus películas han experimentado un resurgimiento desde su estreno: “No me gusta especular. Creo que puede tener que ver con lo que hay en la obra. No soy un director experimentado; me gustaría serlo, porque me encanta rodar. Pero le doy mucho a una película, así que creo que a veces tienen capas de conexión. No son simples. Puede que sean totalmente accesibles —no todas mis películas, pero algunas pueden ser accesibles simplemente como algo que va a fluir, que simplemente te ocupará durante dos horas, o dos horas y 45 minutos en el caso de Heat e Insider— pero también hay mucho ahí, porque mi ambición era profundizar mucho en ellas. Para ser sincero, probablemente ni siquiera debería responder a esta pregunta”.