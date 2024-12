Roberto Novo: los secretos del peluquero que peinó a Calvin Klein, Britney Spears, Naomi Campbell y Michael Jackson

Es un famoso coiffeur de celebridades de la talla de Grace Jones, Calvin Klein y Kristine, quien también peinó a Michael Jackson (revela que le robó unos lentes negros de Gucci) y a Britney Spears (asegura que se peló por no haberse podido sacar sus extensiones, no porque estuviera “loca”). Roberto Novo, peluquero argentino que comenzó junto a Miguel Romano peinando a Graciela Borges , filántropo benefactor y fotógrafo, hace años vive en Nueva York y París y está en Buenos Aires exhibiendo la muestra de fotografías de su perro Machitwo , el primer perro bulldog francés clonado de Nueva York. La exposición pasó por la sección Carrousel del Louvre de París y ahora puede ser visitada en su estudio Buenos Aires cito en Ayacucho 1584.

Roberto Novo: Miguelito Romano buscaba un peluquero para Graciela Borges cuando grababa la novela con Carlos Monzón, “Pelear por la vida”, y me presenté a la prueba aunque no me tenía fe. Hice mi peinado y corté saltando de una mano a la otra. A Miguel le atrajo que peinara a dos manos. Yo estaba ahí cuando Graciela encontró a su novio, el arquitecto, engañándola. La llevé a casa y dormí con ella. “Vas a necesitar de mi como voy a necesitar de vos, así que será mejor que nos llevemos bien”, me dijo la estrella que era Graciela Borges.

WhatsApp Image 2024-12-10 at 23.10.39.jpeg

P.: Pero te fuiste a Europa.

R.N.: Miguel Romano me había contratado pero cuando tuvimos vacaciones me ofrecieron trabajo en París, ahí fui peluquero de Moschino, mis cortes hablaban por mi, son como esculturas. Luego llegué a Nueva York y trabajé con Grace Jones, Derek, y llegaron los MTV Music Awards de 2001, el año en que Britney salió vestida con una serpiente amarilla. Estaba ahí y fue gracioso porque a Michael Jackson se la habían perdido los anteojos negros, así que le presté los míos, unos Gucci hermosos que nunca más me devolvió.

P.: ¿Qué impresión te dio Michael Jackson?

R.N.: Muy bueno y dulce, nunca creí que hubiera hecho lo que dicen, le echo la culpa a los padres por dejar a sus hijos menores con un adulto aunque sea famoso. A mi Michael me parecía sincero, infantil, perdimos a un gran valor, era un genio.

WhatsApp Image 2024-12-10 at 23.10.41.jpeg

P.: Y de Britney ¿qué podés contar?

R.N.: Le habían puesto unas extensiones que odié, porque le pegaron el pelo con cera y no se podían remover. Quise viajar a California para remover una por una, fue un ataque desesperación, nadie las podía sacar, agarro la máquina y se peló. Después inventaron que estaba loca pero no se podía sacar las extensiones.

P.: ¿Cómo son los comics con las aventuras que te unen a tu perro?

R.N.: Hice unos gráficos y en el Louvre les gustaron las fotografías y el libro. Es la primera vez que un perro entra al Louvre. Mi historia con él fue rara, fui a comprar un café y terminé con un perro. No lo rapté pero no lo devolví, lo pagué 3000 dólares y cautivó a mis clientes. Me inspiró a escribir una novela de 200 páginas, ese perro y yo tuvimos una vida muy interesante. Iba a hospitales, lo llevaba y la gente lo abrazaba, hay un amor increíble. Cuando falleció sentí que perdí a mi socio y quise tenerlo de vuelta por eso logré clonarlo. Toda la beneficencia que hago me llena entonces así puedo portarme un poco mal.

P.: ¿Qué hay de tu Buenos Aires natal en tu libro?

R.N.: Mi tío Gerardo era dueño de la librería “El estudiante” en Bartalomé Mitre, de chico me crié entre libros con mis primos, siempre me gustaron los libros aunque no tuviera paciencia para leer. Es un milagro haber escrito este libro de 200 páginas. Es una historia humana y newyorkina, con Argentina y París en el medio, también Roma y Brasil.

WhatsApp Image 2024-12-10 at 23.10.40.jpeg

P.: ¿Qué proyectos tenés?

R.N: Abrir un refugio para perros en Buenos Aires y Nueva York. Honrar a Machito y también hacer una película para Disney con esta historia.