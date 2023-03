The Last of Us: todo lo que se sabe de la temporada 2

The Last of Us , la serie basada en el popular videojuego de PlayStation, se convirtió en un éxito rotundo en HBO y HBO Max . Desde su estreno batió todo tipo de récords para el canal y la plataforma de streaming, ahora con el final de su primera temporada solo queda esperar por lo que vendrá.

Para dimensionar esto, el episodio 1 de "The Last of Us" superó los estrenos de otras series altamente populares: el capítulo 1 de "House of the Dragon" y el episodio 1 de la temporada 2 de "Euphoria".

Cuando llegó el segundo capítulo a la semana siguiente, la serie ya era un completo éxito, al punto de que una de sus protagonistas, Bella Ramsey, dijo que era probable una segunda temporada.

Ramsey hizo esos comentarios el 24 de enero. Tan solo tres días después, llegó el anuncio que todos querían ver: HBO confirmó que habrá una segunda temporada de la serie.

Si bien todavía no sabemos de qué tratará, antes de que la serie se estrenara, sus creadores, Craig Mazin y Druckmann, dijeron que, si les concedieran una segunda temporada, planean basarla en la secuela del videojuego, The Last of Us Part II. La noticia nueva es que están planeando “más de una temporada” para contar la historia mucho más amplia de la secuela del videojuego.

“The Last of Us: Part II” regresará con varios de los personajes principales, incluidos Joel (interpretado por Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey), Tommy (Gabriel Luna), Maria (Rutina Wesley) además de algunos personajes nuevos e importantes que obtienen argumentos completamente desarrollados.

La primera temporada de The Last of Us esta disponible en HBO Max.