Tiene casi 30 años y causa furor en Netflix: la película de aventuras que lidera el Top 10 esta semana

El largometraje de 1999 acumuló 6,5 millones de horas reproducidas en siete días y reavivó la expectativa por la próxima entrega de la franquicia.

La película que sigue siendo furor después de más de 20 años.

Netflix vuelve a poner en circulación una historia que marcó a varias generaciones de espectadores y que conserva su atractivo pese al paso del tiempo.

La plataforma registró millones de reproducciones de una producción que combina acción, humor y elementos sobrenaturales , una fórmula que todavía encuentra público entre quienes buscan entretenimiento para una tarde de cine.

Se trata de La Momia, la película de 1999 protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz . El largometraje regresó a los rankings internacionales de audiencia y se ubicó entre los títulos más vistos de la semana analizada, casi tres décadas después de su estreno en salas.

Los números explican parte del renovado interés. La Momia registró 3,1 millones de visualizaciones entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026 . Durante ese período, acumuló 6,5 millones de horas reproducidas y alcanzó el sexto puesto entre las películas más vistas de la plataforma a nivel global.

La película ambientada en el antiguo Egipto reunió expediciones arqueológicas, escenarios desérticos y personajes que dejaron huella entre los fanáticos del cine.

Estrenada en 1999 y dirigida por Stephen Sommers, la película recuperó el espíritu de las aventuras clásicas, con una mezcla de expediciones arqueológicas, maldiciones ancestrales, persecuciones y criaturas sobrenaturales.

Su protagonista, Rick O'Connell, es un aventurero que se une a la bibliotecaria y egiptóloga Evelyn Carnahan para encontrar la legendaria ciudad de Hamunaptra, conocida como la Ciudad de los Muertos.

La expedición toma un giro peligroso cuando el grupo despierta accidentalmente a Imhotep, un antiguo sacerdote egipcio condenado por sus acciones. Su regreso desencadena una serie de fenómenos que amenazan a los exploradores y los obligan a encontrar la manera de detenerlo.

Uno de los aspectos que distingue a la película es el equilibrio entre el terror y la comedia. Aunque aparecen momias, cadáveres reanimados y amenazas sobrenaturales, el relato no abandona el tono aventurero ni los intercambios humorísticos entre sus personajes.

La química entre Fraser y Weisz, sumada al papel de John Hannah como Jonathan Carnahan, hermano de Evelyn, ayuda a sostener ese ritmo.

El éxito también impulsó una franquicia cinematográfica que continuó con El regreso de la momia (2001) y La momia: la tumba del emperador Dragón (2008). A esas producciones se sumó El rey Escorpión (2002), un spin-off centrado en el personaje interpretado por Dwayne Johnson.

La saga acumuló más de u$s1.250 millones en taquilla. El desempeño de la primera película consolidó a Fraser como figura de las aventuras de Hollywood y convirtió a Rick O'Connell en uno de sus personajes más reconocidos.

Elenco de La Momia

Brendan Fraser

Rachel Weisz

John Hannah

Arnold Vosloo

Oded Fehr

Kevin J. O'Connor

Jonathan Hyde

Erick Avari

Trailer de La Momia

Todo listo para 'La Momia 4'

El renovado interés por la primera película llega mientras avanza el proyecto de una cuarta entrega de la saga. La nueva producción tiene previsto su estreno en cines para el 19 de mayo de 2028 y contará nuevamente con Brendan Fraser y Rachel Weisz en los papeles de Rick y Evelyn O'Connell.

La dirección estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, el dúo conocido como Radio Silence, que trabajó en películas como Scream VI y Abigail. El guion será escrito por David Coggeshall, mientras que los detalles de la trama se mantienen bajo reserva.

El regreso de Fraser y Weisz supone una reunión esperada por quienes siguieron las dos primeras películas. La actriz no participó en la tercera entrega, La momia: la tumba del emperador Dragón, estrenada en 2008, en la que Maria Bello interpretó a Evelyn.