La película de Netflix basada en hechos reales que nadie logra destronar y se mantiene como la más vista + Agregar ámbito en









El thriller llegó a la plataforma a fines de septiembre y volvió a quedarse con el primer puesto entre los títulos preferidos de los usuarios.

Una producción basada en hechos reales logró instalarse entre las más vistas de Netflix y sigue generando conversación. Magnific

La producción llegó a Netflix el 25 de septiembre y no necesitó mucho tiempo para instalarse entre las películas más elegidas por los suscriptores. Alcanzó el primer lugar del ranking de lo más visto y logró mantenerse ahí durante una segunda semana consecutiva.

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El film está basado en hechos reales y reconstruye la persecución del FBI contra Ted Kaczynski, a la vez que recorre distintos momentos de su historia. Con una duración de 97 minutos, reúne a figuras como Russell Crowe, Jacob Tremblay y Shailene Woodley.

El thriller tiene mucha tensión psicológica y una historia que atrapó a los suscriptores durante dos semanas seguidas. Netflix De qué trata Unabomber, el thriller psicológico que atrapó a millones La historia sigue el recorrido de Ted Kaczynski, desde sus años como estudiante brillante en Harvard hasta convertirse en el Unabomber, uno de los hombres más buscados por el FBI. La película avanza en dos tiempos, por un lado, muestra su etapa universitaria y los experimentos psicológicos controvertidos dirigidos por Henry Murray en los que participó durante su juventud.

Por el otro lado, sigue la investigación de la agente del FBI Joanne Miller, encargada de rastrearlo mientras continúa su campaña de atentados con cartas bomba. Así, "Unabomber" combina el caso policial con los episodios que fueron moldeando la mente de Kaczynski. La dirección estuvo a cargo de Janus Metz Pedersen y la película tiene una duración de 97 minutos.

"Unabomber" reconstruye la persecución del FBI contra Ted Kaczynski a través de distintas etapas de su vida. Netflix Por qué el drama sobre Ted Kaczynski sigue en el puesto 1 por segunda semana consecutiva El estreno llamó la atención de los suscriptores de Netflix y también de las redes sociales. A pesar del fuerte nivel de reproducciones, las críticas fueron divididas. La mayor parte de los comentarios apuntaron a que la película ofrece un acercamiento bastante superficial a la historia de Ted Kaczynski.

Pero eso no frenó el interés del público, ya que desde su llegada a la plataforma el 25 de septiembre, "Unabomber" logró instalarse como la película más vista de Netflix y mantener ese puesto durante dos semanas consecutivas. El elenco está lleno de estrellas. Netflix Elenco de Unabomber El reparto principal está integrado por: Russell Crowe

Jacob Tremblay

Shailene Woodley

Annabelle Wallis

Alexander Ludwig

Steven Ogg

Marc Menchaca Trailer de Unabomber El tráiler de la película se puede ver acá:

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