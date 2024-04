De vuelta al ruedo: Los Rolling Stones iniciaron una nueva gira

La banda ha comenzado su gira para promocionar su último álbum 'Hackney Diamonds' y Houston ha sido la primera parada de la gira, que pasará por 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Visitarán, entre otras ciudades, Nueva Orleans, Filadelfia y Vancouver. La gira finaliza el 17 de julio en Santa Clara, California.

Cómo fue el setlist del regreso de los Rolling Stones a los escenarios

Durante el repertorio de 18 canciones el domingo, los Rolling Stones tocaron varios temas del nuevo disco, incluido el principal "Angry", pero también tocaron clásicos como "Sympathy for the Devil", "Gimmer Shelter", "Honky Tonk Women" y "Start Me Up".

Después de tocar "Beast of Burden", Jagger dijo que los asistentes al concierto en Houston habían votado para incluirla en la lista de canciones.

Los Stones también tocaron algunas canciones inesperadas, incluida "Rocks Off", de su álbum doble de 1972 "Exile on Main St." y "Out of Time", una canción de 1966 que la banda nunca había tocado en Estados Unidos, según dijo Mick Jagger.

Embed - The Rolling Stones on Instagram: "Thank you Houston! You were an amazing audience for the opening night! #therollingstones #rollingstones #tour #2024 #hackneydiamonds" View this post on Instagram A post shared by The Rolling Stones (@therollingstones)

Antes del concierto del domingo, Jagger pasó un tiempo el viernes recorriendo el Centro Espacial Johnson de la NASA en los suburbios de Houston, publicando fotos en su cuenta de Instagram de él con astronautas dentro del Control de Misión.

"Tuve un viaje increíble al centro espacial", dijo Jagger.