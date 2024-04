Qué es la dieta antiinflamatoria y por qué la recomiendan los expertos

La comida como medicina es una corriente que se instala con fuerza porque hay evidencia de que alimentarse mal, consumir ultraprocesados y alejarse de los productos más naturales enferma de distintas maneras . De todos modos es muy importante recalcar que no hay que empezar ninguna dieta sin tener el visto bueno de un profesional en el tema.

Si bien no existe una dieta antiinflamatoria estandarizada o universalmente aceptada, sí es cierto que hay varios patrones dietéticos y componentes alimentarios con efectos antiinflamatorios. En esta dieta en particular, la idea también es agregar muchos nutrientes naturales y antioxidantes no ultraprocesados.

Beneficios de la dieta antiinflamatoria

Salud cardiovascular

la dieta antiinflamatoria se ha relacionado con una mejor salud cardiovascular, incluidos menores riesgos de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Puede afectar positivamente la presión arterial, los niveles de colesterol y la función endotelial.

Salud metabólica

Algunas investigaciones sugieren que la dieta antiinflamatoria puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo de diabetes tipo 2.

Salud de las articulaciones

Para las personas con afecciones inflamatorias de las articulaciones, como la artritis reumatoide, la dieta antiinflamatoria puede ayudar a controlar los síntomas y reducir la inflamación.

Prevención del cáncer

Si bien se necesita más investigación, hay evidencia que sugiere que una dieta antiinflamatoria puede estar asociada con un riesgo reducido de ciertos cánceres.

Qué se puede comer

Los alimentos indispensables para bajar la inflamación son los caseros (de cocción simple) y los que son ricos en antioxidantes y recomiendan sumar colores porque de ese modo nos aseguramos mayor consumo de fibras, vitaminas y minerales

Que no se puede comer

Los alimentos que no se recomiendan son los que están envasados: los embutidos, el fiambre, todo tipo de snacks, las golosinas, las gaseosas (incluso las light o zero), los panificados industriales (pan envasado, alfajores, galletitas). Y los azúcares.