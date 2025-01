"Un poyo rojo": la animalidad al palo

“Un poyo rojo” es inexplicablemente única, no por nada es el suceso escénico internacional que lleva un recorrido internacional con 15 años ininterrumpidos, acaso porque no tiene texto y por eso el idioma no es una barrera para saltar al mundo. Con más de 1000 funciones y vista en 30 países, por las dos próximas semanas, sólo martes y miércoles, se presenta en el Metropolitan. Está producida por Jonathan Zak de Timbre 4 y Maxime Seugé, y la coreografía fue creada por Nicolás Poggi junto a Rosso y Barón. Pueden encontrarse puntos de contacto con las obras de “El descueve” o del gran Gabriel Chame Buendía pero sigue siendo otra cosa.