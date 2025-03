El año de los musicales: se estrena "Pasaporte"

Fabio Aste, quien también integró el elenco de "Querido Evan", forma parte de "Pasaporte". Forma parte de la tendencia de los musicales en la que abordan cuestiones profundas como ocurrió con “Casi normales”, “El perro de medianoche” o "Come from away".

P.: ¿Cómo es esta transformación sobre un pasado que la ata y un futuro que la espera?

F.A.: Este viaje implica un cambio importante porque toma distancia de esos referentes, logra modificar algunos antes del viaje como su relación con el padrastro que encarno yo, un personaje que estuvo alejado por muchos años. El pasado que la ata se relaciona con ese amigo que siempre estuvo enamorado de ella y del que no pudo despegar del todo, esa novia que la dejó pero vuelve una y otra vez a buscarla, esa madre posesiva aferrada a estructuras del pasado y que tiene miedo a levantar vuelo, transmitiendo esos miedos a su hija. El viaje hace que ella pueda transmutar todos esos vínculos. De la puesta podemos esperar algo novedoso, divertido, con mucho humor, emoción, profundidad, vuelo y moderno.

P.: Los musicales tienden a abordar cuestiones profundas como “Querido Evan”, “Casi normales”, “El perro de medianoche”, "Come from away" o “Casi normales”. ¿Por qué creés que los musicales exploran estos tópicos?

F.A.: Me parece interesante que eso suceda. El formato del musical que suele remitir a una cosa más frívola y superficial, es bueno que combine la melodía cantada, la música, lo instrumental y la profundidad de ciertos temas con hondura. Participé de algunos de esos musicales y me parten la cabeza. El musical me gusta cuando cala hondo, cuando la voz hablada y cantada tienen el mismo peso, la misma emoción, la misma capacidad de transmisión y el virtuosismo vocal apoya lo que está contando, no es un espacio de puro ego y mostrar la eficiencia de las cuerdas vocales al público sino que es una continuidad de la voz hablada y del personaje que viene diciendo un texto y encarnando una historia. Me gustan esos musicales. No se por qué sucede pero la yuxtaposición entre algo lúdico y la profundidad entre esos temas resultan en algo interesante. Es una forma más fácil de abordar ciertos temas que de otra manera serían más dolorosos, fuertes y difícil de digerir.

P.: ¿Cómo ves la escena de los musicales de pequeño y gran formato?

F.A.: Muy bien, hay mucha propuesta, de gran escala e independiente, de bajo, mediano y alto presupuesto. Me encanta que se aborden temas fuertes a través de los musicales y que se hagan con todo tipo de bolsillo. Que haya distintos formatos de expresión artística y en distintos espacios. Será un año muy prolífico en materia de musicales.