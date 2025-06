Weezer llega por primera vez a la Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Con más de 30 años de trayectoria y más de 35 millones de discos vendidos en el mundo, Weezer es de esas bandas que pueden armar un show entero con su catálogo de hits: “Buddy Holly”, “Island In The Sun”, “Say It Ain’t So”, “Beverly Hills” y “Hash Pipe”, por nombrar unos pocos. Eso sí: la banda nunca se cansó de experimentar y a la par de estos himnos tienen una colección de canciones imperdibles que muestran su gran versatilidad. Los setlists de esta gira plantean un recorrido completo por su discografía que no deja de lado ninguna de sus facetas.

Esta será la primera vez que Weezer toque en Argentina, por lo que esta visita nos depara una noche llena de clásicos que sonaran por primera vez en vivo en el país, así cómo también la banda presentará sus himnos más recientes.

En 2021, lanzaron dos discos bien distintos, OK Human, un disco de pop orquestal que indaga sobre la tecnología y la desconexión e incluye el hit “All My Favorite Songs”, y Van Weezer, un homenaje a las raíces metaleras de los miembros de la banda. En 2022, la banda estrenó SZNZ, un proyecto de 4 EPs inspirado por las Cuatro Estaciones de Vivaldi.

Será una noche para cantar a todo pulmón, revivir recuerdos y descubrir nuevas joyas. Un viaje sónico desde los himnos de los '90 hasta las búsquedas más recientes, en manos de una banda que nunca dejó de reinventarse, sorprender y conservar su esencia intacta.