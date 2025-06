Imagine Dragons vuelve a la Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

Además, los fans sin dudas disfrutarán de algunas de las sorpresas de Reflections (From The Vault Of Smoke + Mirrors), el álbum con demos creados durante las sesiones de grabación de Smoke + Mirrors, que cumplió diez años.

Con más de 75 millones de discos vendidos y un historial de giras sold out en todos los continentes, Imagine Dragons se convirtió en una de las bandas más destacadas del siglo XXI. En cada show despliegan no sólo una calidad sonora impecable, sino también una puesta visual de alto impacto que convierte cada canción en una experiencia multisensorial.