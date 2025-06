My Chemical Romance regresa a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

Diecisiete años después de su última visita, My Chemical Romance confirmó su regreso a Argentina con su South American Tour 2026, que contará con The Hives como invitados especiales. El show será el 1 de febrero de 2026 en el estadio de Huracán.

El impacto de My Chemical Romance sigue resonando a través de generaciones, y esa influencia no muestra señales de disminuir. Su gira por estadios en Norteamérica 2025, “Long Live: The Black Parade”, lo demuestra con una serie de fechas agotadas.

Precios de las entradas para My Chemical Romance en Argentina

Cabecera $95000 + Service Charge

Campo con acceso a Platea Baja $150000 + Service Charge

Platea Preferencial $190000 + Service Charge

My Chemical Romance lanzó recientemente una edición expandida de su segundo álbum, Three Cheers For Sweet Revenge, certificado triple platino. Este trabajo llega casi 21 años después de su lanzamiento original. Para conmemorar el aclamado disco de 2004, el productor ganador del Grammy Rich Costey creó nuevas mezclas para esta edición deluxe.

Por su parte, The Hives tiene millones de discos vendidos en sus más de treinta años de carrera. La banda sueca se ha consolidado como una fuerza imparable gracias a su distintivo sonido garage-rock, sus actuaciones en vivo llenas de excentricidad y sus característicos trajes de etiqueta.

Formados en Fagersta, Suecia, en 1993, The Hives está integrada por Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson y Vigilante Carlstroem.