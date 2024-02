Wonka ya tiene fecha de estreno en Max

Wonka _ Tráiler Oficial #2 _ Subtitulado.mp4

Además de Chalamet, "Wonka" está protagonizada por Calah Lane ("El día llegará"); el ganador del Emmy y del Peabody, Keegan-Michael Key ("The Prom” , "Schmigadoon"); Paterson Joseph ("Vigil", "El color del poder"); Matt Lucas ("Las aventuras de Paddington" y "Little Britain"); Mathew Baynton ("The Wrong Mans", "Ghosts"); Sally Hawkins ("La Forma Del Agua", " Paddington" y "Spencer"), nominada al Oscar; Rowan Atkinson ("Johnny English" y "Mr. Bean", " Love Actually"); Jim Carter ("Downton Abbey"); y la ganadora del Oscar, Olivia Colman ("La favorita" y "La hija oscura").