Javier Milei explicó a empresarios cómo salir del cepo, fortalecer el peso y cerrar el BCRA

El mandatario descartó de plano la existencia de atraso del dólar . Señaló que el problema no está en el tipo de cambio, sino “en 100 años de populismo” y consideró que querer corregirlo devaluando aumentaría el número de pobres e indigentes, sin resolver el problema.

Respecto del Cepo, una restricción que pesa a los empresarios, Milei dio ciertas precisiones: “ está en nuestros planes abrirlo lo antes posible, pero tardamos porque lo hacemos a mercado, no lo hacemos de prepo, por la fuerza. Esa es una característica de este gobierno, que respeta a rajatabla la PROPIEDAD PRIVADA”

Cerrar el grifo

En lo medular, el discurso del presidente plantea su decisión de terminar con la emisión monetaria. Para que no quede duda alguna de esta decisión lo grafico de la siguiente manera: "A Toto lo voy a llamar 'chanchito de yeso': para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual lo avalo. Es un irrompible. Si alguien lo quiere romper, antes me tiene que romper a mí, porque no voy a entregar el resultado fiscal", dijo Milei ante los empresarios del Cicyp.

Lo importante desde el punto de vista del programa económico es que el presidente señaló que está buscando terminar con todas las fuentes de emisión. Desde el punto de vista fiscal lo logró con un ajuste sin precedentes en el mundo, según señaló.

Reiteró que la intención es reducir a 25% del PIB el gasto público para devolver impuestos al sector privado y, en este sentido, anticipó que un posible esquema podría ser primero: eliminar el impuesto país, luego las retenciones y después los gravámenes sobre los créditos y débitos bancarios. Y señaló como la principal muestra del compromiso de su gobierno con esta política de reducción de impuestos la negativa a que fuera coparticipables con las provincias. Y, la razón es que si se coparticipan, sería mucho más difícil eliminarlos.

Cepo

Al mismo tiempo, y tras defender la política de tasas de interés negativas, sostuvo que se está terminado el problema de los pases y están arreglando el problema de los puts del Banco Central (opciones de compra de títulos por parte de la autoridad monetaria). Y en el plano cambiario, precisó que se está tratando de “calzar” el flujo de fondos de divisas con la demanda (pagos de importaciones y utilidades de las empresas retenidas).

En la medida que se van resolviendo estos problemas, el presidente consideró que se está “muy cerca” de abrir el cepo.

El objetivo último, precisó Milei, es que, cerrado el déficit fiscal, limpiados los activos remunerados y los puts del Banco Central que general emisión endógena y resuelto el problema de los pagos pendientes al exterior, la decisión del Gobierno será no emitir, ni siquiera por los ingresos de divisas.

De esta forma, la no emisión será “el ancla nominal” de la economía. Y en la medida que se espera que la actividad se expanda, la decisión de no emitir pesos llevará -anticipó – al fortalecimiento de la moneda. Al respecto, reiteró que se propondrá que vayan presos los funcionarios que emitan dinero.

Al mismo tiempo, la visión del presidente es que en la medida que se reduzca la cantidad de pesos en la economía, comenzarán a circular otras divisas, en lo que se ha dado en llamar la competencia de monedas (dólares, euros, etcétera). Este camino conduce, según la hoja de ruta de Milei al cierre del Banco Central, evitando de esta forma que los políticos puedan seguir “robando” a la gente.

Como economista que es Milei criticó nuevamente a sus colegas por hacer análisis “análisis berretas” y los calificó de ser “unos chantas”.

Backstage

En su primera visita al Cyccip ya en su carácter de presidente, el Hotel Alvear quedo chico por el interés empresario de asistir. Se pudo ver a casi todos los dueños o altos directivos de empresas.

El presidente llego acompañado por su hermana, Karina y varios de sus ministros, de Seguridad, Patricia Bulrrich, de Defensa, Luis Petri, de Economía, Luis Toto Caputo; el titular del BCRA, Santiago Bausili, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ambos funcionarios fueron destacados en el discurso presidencial.

Cuando concluyó su exposición el presidente saludo a varios de los presentes, y al igual que hizo en ocasión del evento organizado por la Fundación Libertad, se retiró sin almorzar.

“Le creo”, “le creemos”, era uno de los comentarios más escuchados. Hoy la mayoría de los hombres de negocios están convencidos de que Milei llevará adelante lo que se propone. Que buscará desterrar la inflación, bajar impuestos y dar el marco necesario para el desarrollo del actividad privada.

“Esta decidido a llevar adelante su plan económico al igual que Caputo”, resumen y destacan que se los nota a ambos comprometidos con esta tarea. “Quizás por ser Milei un outsider de la política y su ministro de Economía también, es lo que los lleva a no competir y a no dudar cuando se deben tomar medidas duras”, resumia un importante empresario del sector industrial.

¿Esto significa que vendrán inversiones?. No hasta tanto no se aprueben las leyes que den certeza y estabilidad. En este sentido, los empresarios apuestan a que se apruebe el RIGI como asimismo contar con la Ley Base.

Estos reparos, de todas maneras, no significan que no valoran a este gobierno. “Hay que apoyarlo es el único camino posible para salir del estancamiento”, sintetizan.

Entre los numerosos invitados se pudo ver a Adelmo Gabi, presidente de la Bolsa de Comercio, Alejandro Bulgheroni y Bettina Bulgheroni, Luis Miguel Etchevehere; Gabriel Martino; el embajador de Uruguay, Carlos Enciso Christiansen; Marcelo Figueiras ( Richmond); Guillermo Dietrich, Daniel Novegil, (Vice Chairman de Ternium); Mario Montoto, (Fundación TAEDA); Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina; Adrián Werthein; Juan Nápoli, (Banco de Valores Cristiano); Rattazzi; Alfredo Gusman (Celusal) Julio César Crivelli, (Camargo), Natalio Grinman, (Cámara Argentina de Comercio y Servicios); Nicolás Pino, (Sociedad Rural Argentina); Gustavo Weiss, (Camarco), Daniel Funes de Rioja, UIA, David Uriburu, entre otros.