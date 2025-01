Acciones europeas tocaron máximos históricos tras el nerviosismo por las tecnológicas

Con un recorte de tipos de un cuarto de punto ya descontado para el BCE, todas las miradas estarán puestas en las declaraciones de los responsables de política monetaria para marcar el tono del ciclo de relajación para 2025.

"A juzgar por los recientes discursos del BCE, los dos próximos recortes parecen consensuados, pero no así su trayectoria. Nuestra opinión sigue siendo que los datos obligarán en última instancia al BCE a seguir recortando hasta una terminal del 1,5%, si no más baja", dijeron analistas de Bank of America Global Research.