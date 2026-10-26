Anthropic anunció su oferta para salir a la bolsa: busca una valuación de u$s2 billones y podría superar el récord de SpaceX

mLa compañía detrás de Claude presentó la documentación ante la SEC para comenzar a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. La operación podría concretarse en noviembre y recaudar hasta u$s100.000 millones, en medio del entusiasmo por la inteligencia artificial y las dudas sobre la rentabilidad del sector.

La compañía podría comenzar a negociar sus acciones antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos

La carrera de las compañías de inteligencia artificial por conquistar Wall Street sumó este lunes 26 de octubre un nuevo capítulo. Anthropic , la desarrolladora del asistente Claude, anunció oficialmente que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) la documentación para realizar su oferta pública inicial de acciones (IPO) , en una operación que podría convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia.

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La empresa fundada por Dario Amodei confirmó que buscará cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT , aunque todavía no estableció la cantidad de acciones que ofrecerá ni el rango de precios de la colocación.

Según estimaciones difundidas por Axios, la operación podría recaudar alrededor de u$s 100.000 millones y alcanzar una valuación de u$s2 billones , cifras que todavía no fueron confirmadas oficialmente por la compañía.

De concretarse, superaría el récord establecido por SpaceX, la empresa de Elon Musk, que salió a bolsa en junio de este año y consiguió recaudar cerca de u$s86.000 millones, con una valuación inicial de u$s1,77 billones.

El anuncio de este lunes representa un paso decisivo para el desembarco bursátil de Anthropic, que había iniciado el proceso de manera confidencial a comienzos de junio.

De acuerdo con Axios, la compañía podría comenzar a negociar sus acciones antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, previsto para el 26 de noviembre. En tanto, la comercialización de la oferta podría comenzar durante la semana del 9 de noviembre.

Goldman Sachs y Morgan Stanley serán los principales bancos colocadores de la operación, que se perfila como una de las más importantes del mercado estadounidense.

Sin embargo, la fecha definitiva del debut, el precio de las acciones y el monto total de la colocación todavía están sujetos a las condiciones del mercado y al avance del proceso regulatorio.

Goldman Sachs y Morgan Stanley serán los principales bancos colocadores de la operación Ámbito Financiero

Los números de Anthropic: crecen los ingresos, pero también las pérdidas

Uno de los principales interrogantes que enfrenta la compañía es su capacidad para transformar el fuerte crecimiento comercial en ganancias sostenibles.

Según las cifras financieras difundidas en torno a la presentación, Anthropic registró ingresos por u$s16.290 millones durante el primer semestre de 2026, frente a pérdidas netas de u$s80.750 millones.

La compañía también reportó un crecimiento interanual de los ingresos del 1.368% durante el segundo trimestre, aunque los costos asociados a los servicios de computación en la nube aumentaron alrededor del 300%.

Estos resultados reflejan uno de los principales desafíos que atraviesa la industria: mientras la demanda de herramientas de inteligencia artificial continúa expandiéndose, las inversiones necesarias para desarrollar modelos, construir centros de datos y ampliar la capacidad de procesamiento siguen presionando los balances.

En ese contexto, los inversores estarán atentos a la publicación de los resultados correspondientes al tercer trimestre, que podrían aportar mayor claridad sobre la evolución financiera de la compañía antes de su debut bursátil.

La inteligencia artificial enfrenta una prueba clave en Wall Street

La salida a bolsa de Anthropic se produce en un momento de creciente debate sobre las elevadas valuaciones de las compañías tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial.

A pesar del fuerte crecimiento de los ingresos, el mercado comienza a prestar mayor atención a los plazos necesarios para recuperar las inversiones realizadas y alcanzar niveles sostenibles de rentabilidad.

La competencia por captar financiamiento también se intensifica. OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, inició su propio proceso de preparación para una eventual salida a bolsa, aunque su debut podría postergarse hasta 2027.

En paralelo, grandes compañías tecnológicas continúan destinando miles de millones de dólares al desarrollo de infraestructura informática y nuevos modelos de inteligencia artificial.

La IPO de Anthropic será una prueba decisiva para medir el apetito de los inversores por las empresas de inteligencia artificial, especialmente aquellas que presentan una expansión acelerada de sus negocios, pero todavía enfrentan importantes desafíos financieros.