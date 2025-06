Nuevas medidas del BCRA: Caputo y Bausili dieron más detalles de los cambios y defendieron la estrategia para las reservas

En cuanto a la decisión de no renovar las LEFIs, el presidente del BCRA dijo que esto sucede en el marco de la "eliminación de la tasa de política monetaria" y que a partir de ahora, la única variable que nosotros controlamos es la cantidad de dinero en un esquema con emisión controlada.

Bausili explicó que esta situación genera un incentivo para que los fondos de los participantes fluyan a través de los FCI hacia el sistema bancario, agregando una capa de intermediación que implica costos adicionales. Además, advirtió que esta práctica introduce una alta volatilidad en las fuentes de fondeo de los bancos, afectando la estabilidad del sistema financiero.

captura daza bausili caputo.jpg

Acumulación de reservas: qué dijo Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la acumulación de reservas es una consecuencia natural del correcto funcionamiento del programa económico. Comparó este proceso con la evolución de la inflación, señalando que, al igual que esta última, la acumulación de reservas dependerá de las decisiones de los agentes económicos.

"Si los agentes económicos deciden invertir o vender dólares, es porque el programa económico funciona bien. Si eso ocurre el mes que viene o el otro, no es esencialmente lo más importante", explicó Caputo, destacando que lo fundamental es la solidez del programa y su impacto en la economía real.

Estas declaraciones suceden en el marco de los anuncios del lunes donde el BCRA lanzó una batería de medidas entre las que se destacan la confirmación de nuevo REPO (préstamo a corto plazo) con entidades financieras, y el lanzamiento de licitaciones mensuales de bonos en dólares, tanto para inversores residentes, como extranjeros, en este último caso ya sin la obligación de permanencia mínima de seis meses.

Con la idea central de sanear contablemente al BCRA, y continuar con la desinflación inflación, la autoridad convocó a una segunda licitación de su programa de REPOS con bancos internacionales mediante una emisión adicional de hasta u$s2.000 millones programada para el próximo miércoles 11 de junio. Recordemos que en enero pasado, se había concretado un primer REPO con bancos por u$s1.000 millones.

También se anunció que se incorporará en el cronograma de licitaciones de títulos públicos para 2025, la modalidad de suscripción directa en dólares. Esta opción estará disponible a partir de este mes para colocaciones con plazos superiores a un año, con un límite mensual de u$s1.000 millones.

"Se va a incluir la posibilidad de que eventualmente puedan entrar, en diferentes licitaciones por lo que es títulos a más de un año, que puedan ser suscribidles en dólares. Eso es una forma mas de acumular reservas, explicó Caputo en esta oportunidad.

captura luis caputo carajo.jpg

Caputo y Daza hablan de la macro "más ordenada" y el ¿crecimiento?

José Luis Daza, vicemistro de Economía, opinó: "Cuando miro la estructura de políticas macro, no hay un país en el mundo que tenga la macroeconomía mas ordenada de lo que tiene la Argentina hoy. Y que tenga un programa de reformas con una secuencia mas clara que la que tiene la argentina hoy. No hay en el continente, ni lo veo en Europa. Y una cosa más: Toto hay dicho vamos a privatizar, vamos a vender activos. Es todo parte de un programa que se ha ido ejecutando paso por paso y que creo que no se ha tomado consciencia del enorme potencial de crecimiento que tiene argentina en este contexto.

Por su parte, Luis Caputo, aportó: "En la medida que el sector privado entienda este cambio de modelo y se comprometa con este cambio, mas rápido va a crecer el país y mas rápido nos va a permitir a nosotros bajar impuestos. Todas nuestras políticas van en sintonía, incluso los anuncios recientes de ARCA, a bajar el costo argentino vía menos impuestos y menos regulaciones".