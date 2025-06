Fin de la tasa de política monetaria: cómo es el esquema de agregados que busca consolidar el BCRA

De esta forma, el BCRA pasará de lleno a un esquema de agregados monetarios . Justamente la idea del Gobierno es que el control de la inflación ya no sea por la fijación de las tasas de interés, sino a través de limitar la cantidad de dinero en circulación . Antes del anuncio del 9 de junio, el ministro Luis Caputo ya había implementado medidas orientadas al control de los agregados monetarios: en julio de 2024 se comprometió a eliminar todas las fuentes de emisión monetaria, incluyendo la compra de dólares en el mercado oficial , compensada con ventas en el mercado financiero para neutralizar la emisión.

"El vencimiento programado de las LEFIs y su reemplazo por LECAPs marca un punto de inflexión en la política monetaria. Las LEFIs cumplieron un rol transitorio al absorber excedentes de liquidez, pero su naturaleza administrativa (con tasas predeterminadas y sin mercado secundario) las hacía incompatibles con un esquema monetario moderno. Su eliminación consolida un régimen donde la tasa de interés ya no será fijada por el BCRA, sino que emergerá de manera endógena según las condiciones de oferta y demanda en el mercado de capitales", explicaron desde CEPEC.

Agregados monetarios: pro y contras de la profundización del esquema

En charla con Ámbito, Claudio Caprarulo, economista y director de Analytica, dijo que "en el inicio de la FASE 3 a mediados de abril el Banco Central señaló que iba hacia un régimen monetario basado en monitorear la cantidad de dinero. Ahora hay un cambio en la forma que se va a llevar a cabo, previsible por las características de las LEFI. Más allá de los anuncios, hay que esperar a ver su instrumentación". Pese a esto dejó algunas alertas sobre el plan que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili.

Es asi que Claudio Caprarulo remarcó que, de los anuncios, "me parece lo más relevante el programa de endeudamiento externo que se propone, con características riesgosas al no establecer un periodo mínimo de permanencia de las inversiones financieras desde el exterior". Esto viene a colación de la decisión del Banco Central que eliminó la restricción de los seis meses de permanencia para inversores no residentes que accedan al MLC por suscripción primaria o mercado secundario.

Cabe resaltar que ayer la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía anunció que incorporará, en el cronograma de licitaciones de títulos públicos para 2025, la modalidad de suscripción directa en dólares. Esta opción estará disponible a partir de este mes para colocaciones con plazos superiores a un año, con un límite mensual de u$s1.000 millones. Esto será tanto para inversores residentes, como extranjeros, en este último caso ya sin la obligación de permanencia mínima.

Por su parte, desde CEPEC, también analizaron los pro y los contras de este esquema. Es importante remarcar que el stock de LEFIs alcanzaba $15.433,4 millones (1,9% del PBI) en mayo de este año, lo que representa el 48% de la base monetaria. "Ahora esa cantidad deberá emitirse en Letras, sacando presión al Tesoro. Países que abandonaron esquemas híbridos (como Turquía en 2021) redujeron su inflación en 18-24 meses, pero requirieron superávit fiscal primario sostenido (3%+ del PIB), Argentina va en ese camino", detallaron.

"Antes de la Fase 3, el control de los agregados monetarios se regía por el criterio de una base monetaria amplia fija. Eso cambió con el inicio de esta fase y lo que se va a controlar es la evolución del M2 de acuerdo a criterios del Banco Central que no dejan de ser restrictivos", le dijo a este medio, Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras y amplió: "Las LEFIs van a dejar de de existir, Banco Central se la va a canjear al Tesoro por letras cortas. De esta manera los bancos van a tener que ir a negociar la liquidez al mercado".

Sobre las consecuencias, según Reschini, "las tasas van a ser definidas por el mercado, y los bancos tendrán que trabajar más de bancos". El experto también hizo mención a una alternativa de control que el BCRA se guardó. "El Banco Central no deja de guardarse la carta de poder intervenir en el mercado, vendiendo o comprando estas letras de Tesoro, y de esa manera sigue teniendo una alta influencia en el control de los agregados monetarios y por supuesto de la tasa".

"Un esquema de agregados monetarios, entendiendo que todavía no está del todo claro las implicancias, daría la impresión que se va a orientar a la emisión monetaria y a la emisión secundaria, no solamente la primaria, a algo un poco menos restrictivo de lo que venía haciendo. Creo que busca darle algo de liquidez al sistema y con esa nueva liquidez quizás aflojar un poco lo que es la apreciación cambiaria que estábamos viendo en el mercado oficial", opinó el economista Eric Paniagua, Socio de Dracma Venture Capital Consulting, quien destacó también que se haya reformado parte de la suscripción de los bonos de dólares a pesos para que el Banco Central pueda ganar algo de de reservas.

Por último, desde el informe diario de F2 Soluciones Financieras concluyeron: "Estos lineamientos que trazan entre BCRA y MECON son una ratificación de la estrategia de conseguir reservas a través de la cuenta capital mientras se prioriza la desinflación como principal argumento para obtener una victoria en octubre, a partir de cuándo le será más sencillo al Gobierno llevar adelante reformas que logren incrementar el nivel de confianza y, por lo tanto, de inversión".