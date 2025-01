Bitcoin: Fidelity apuesta a una aceptación masiva este año

En su reciente informe “2025 Look Ahead. Is it too late to enter digital assets?” los expertos de FDA consideran el aumento de la adopción institucional como uno sino el principal catalizador potencial que tiene el mercado de los criptoactivos en este momento. En el capítulo “The Possible Drivers of Mainstream Adoption and Diffusion in 2025”, Matt Hogan, explica que la tendencia iniciada con la aprobación de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin al contado a principios del año pasado debería acelerarse en los próximos doce meses, pero cree que el cambio real llegará cuando los países decidan invertir en el criptoactivo rey.