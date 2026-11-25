Bitcoin profundiza su caída, arrastrado por la venta de tecnológicas y los nuevos aranceles de EEUU + Agregar ámbito en









La principal criptomoneda vuelve a ceder ante la mayor aversión al riesgo, luego de que el rebote de Nvidia no despejara las dudas sobre la inteligencia artificial. Washington prepara además aranceles contra China, la Unión Europea y otras 14 economías.

Criptomonedas en picada: Bitcoin arrastrado por el sector tecnológico y aranceles. Jonathan Borba

En un mes para el olvido, Bitcoin (BTC) vuelve a quedar bajo presión y profundiza sus pérdidas por debajo de los u$s60.000, arrastrado por la ola de ventas que golpea al sector tecnológico. El movimiento refleja una mayor aversión al riesgo entre los inversores y reaviva la incertidumbre sobre el rumbo del mercado de criptoactivos.

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En concreto, la criptomoneda más importante del mercado cotiza en u$s58.600, lo que implica una caída de 1,7% en términos diarios y un retroceso de 8,7% en los últimos siete días. Por su parte, Ethereum cae un 2,4% diario, retrocediendo hasta u$s1.644. En términos semanales, su caída es de 9%.

Entre las altcoins, la tendencia es similar, destacándose las caídas diarias de Hyperliquid (-7,7%), Solana (-2,9%) y Zcash (-2,4%).

Tecnológicas, aranceles e inflación: los ejes de la jornada El repunte que Nvidia protagonizó el lunes, tras el sorpresivo regreso de Jensen Huang como CEO, se desvaneció rápidamente. El episodio no logró despejar las principales incógnitas en torno a la inteligencia artificial (IA): la necesidad de una inversión masiva, el creciente costo de generar crecimiento, los obstáculos políticos y la impaciencia de los inversores por obtener rentabilidad de esa tecnología.

A ese cuadro se sumó la noticia de que Estados Unidos prepara nuevos aranceles a las importaciones procedentes de China, la Unión Europea (UE) y otras 14 economías, entre ellas Japón y Corea del Sur. El objetivo de la administración estadounidense es combatir el exceso de capacidad industrial que, a su juicio, generan las ayudas públicas a las empresas de esos países. La medida erosionó todavía más el apetito por el riesgo.

En el plano macroeconómico, la gran referencia de la sesión es el deflactor del consumo personal (PCE) de octubre, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed). El consenso prevé un repunte de dos décimas hasta el 3,8% en la tasa general, mientras que la subyacente avanzaría hasta el 3,2%, desde el 3,1% registrado en septiembre. "Un número por encima de lo esperado refuerza la apuesta por tasas más altas y tiende a aumentar la presión sobre activos de riesgo como el bitcoin. Un dato más débil puede aliviar parte de esa presión, pero el efecto debería ser limitado mientras los nuevos aranceles amenacen la inflación futura", planteó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, en su informe diario

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