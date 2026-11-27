La criptomoneda avanza cerca de 1,8% en una jornada de bajos volúmenes por el feriado de Acción de Gracias, aunque sin alcanzar los u$s62.000.

Bitcoin extiende este viernes su recuperación desde los mínimos de dos años, impulsado por una mejora del apetito por el riesgo y por compras oportunistas que favorecieron a los mercados de criptomonedas .

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La mayor criptomoneda del mundo sube alrededor de un 1,8%, aunque no logra alcanzar el nivel de los u$s62.000 , y se encamina a cerrar su primera semana en verde tras siete consecutivas de pérdidas.

Si bien rebotó desde el piso de u$s57.325,7 registrado a comienzos de la semana, sigue mostrándose frágil y muy por debajo de sus máximos del año.

"Vemos una recuperación más ligada a un alivio puntual del escenario externo que a un regreso consistente de la demanda", planteó la Country Manager de Bitget, Carolina Gama , en su informe diario.

Por su parte, Ethereum cotiza en u$s1.719, un incremento diario de 1,9%. Entre las altcoins, las mayores subas son de BNB (+2,4%), Solana (+2,8%) y Hyperliquid (+9%).

Las compras en IA y el feriado, a favor

La recuperación se dio en un contexto de mejora generalizada de los activos de riesgo, en especial de la renta variable, que repuntó esta semana gracias a las compras oportunistas en acciones de inteligencia artificial muy castigadas.

Los bajos volúmenes de negociación en los mercados estadounidenses por el feriado de Acción de Gracias también beneficiaron a los precios de las criptomonedas.

El repunte coincide, además, con novedades legislativas en Washington: un proyecto de ley que busca convertir en ley federal la reserva estratégica de bitcoin ya superó el trámite en comisión y espera ser votado en el pleno de la Cámara de Representantes.

Fed, regulación y vencimientos: los frenos

El sentimiento del mercado cripto sigue siendo frágil, luego de que el índice de precios PCE de octubre resultara superior a lo esperado y reforzara los temores a una suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).

De cara a 2027, Bitcoin y las criptomonedas enfrentan una tormenta de vientos en contra, especialmente ante la expectativa generalizada de tasas más altas en un contexto de inflación cada vez más persistente.

Los mercados también están en alerta ante posibles obstáculos regulatorios en Estados Unidos, dado que los demócratas asumirán el control de ambas cámaras del Congreso el año próximo.

A ello se suma que este viernes vencen opciones de Bitcoin por u$s7.000 millones, un factor que podría añadir presión adicional sobre el precio.