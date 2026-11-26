La principal criptomoneda busca retomar la senda alcista, en línea con las altcoin. Voces del mercado lo indican como un alivio puntual, a la espera si llega un cambio de tendencia luego de las fuertes caídas de las últimas semanas.

En un mes para el olvido , Bitcoin (BTC) continúa su recuperación luego de haber rozado los mínimos en más de dos años. En la sesión de este jueves, la mayor criptomoneda del mundo avanza alrededor de un 4,8%, lo que hace que se acerque al objetivo de volver al nivel de los u$s61.000.

Por su parte, Ethereum trepa 4,4% y busca mantenerse en los u$s1.700 . Entre las altcoins, la tendencia es similar, destacándose la subida diaria de Hyperliquid (7,7%).

La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , señaló en su informe diario que "la recuperación de las últimas horas tiene un fuerte componente técnico: el mercado acumulaba muchas apuestas a la baja, y la liquidación de esas posiciones aceleró la subida. Vemos el movimiento como un alivio puntual, todavía sin señales de un cambio de tendencia ".

Gama agregó que " el flujo institucional refuerza esta cautela. Los ETF de bitcoin al contado en EEUU registraron salidas netas de u$s453 millones el miércoles, la séptima sesión consecutiva de reembolsos, con cerca de u$s330 millones retirados solo del IBIT, de BlackRock. En noviembre, las salidas suman aproximadamente u$s5.400 millones, el peor mes desde el lanzamiento de estos fondos. Mientras esa demanda no regrese, la recuperación del precio tenderá a depender más del mercado de derivados que de las compras al contado ".

Las ganancias del Bitcoin se enmarcan en un repunte de los mercados bursátiles y en medio de avances regulatorios en Estados Unidos , donde un proyecto de ley para convertir la reserva estratégica de bitcoin en ley federal está listo para someterse a votación en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, el sentimiento en el mercado cripto se mantiene frágil luego de que los datos del índice de precios PCE de octubre fueran superiores a lo previsto, lo que refuerza los temores a una subida de los tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El detalle

Thahbib Rahman, analista de investigación en Block Scholes, indicó que "la correlación a 90 días del bitcoin con el S&P 500 y el Nasdaq se ha recuperado desde que alcanzó su mínimo anual en septiembre. Actualmente se sitúa en el 53% y el 54%, respectivamente, frente al 37% y el 36% de finales de octubre, y es la más alta desde abril de 2026. Dado este repunte en las correlaciones con el mercado de valores, mientras persistan los temores sobre la durabilidad del comercio basado en IA y sigan lastrando las acciones de EEUU, es posible que el BTC se quede estancado en la actual región de los u$s60.000".

Además, Rahman añadió que "la demanda institucional tampoco está ofreciendo mucho apoyo. Los ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos han registrado salidas de capital por valor de u$s4.940 millones en lo que va de noviembre, su mayor salida mensual desde su lanzamiento en enero de 2024, y en un mes que se perfila como el peor para el bitcoin desde junio de 2022".

Estos datos elevan al 97,8% la probabilidad de una subida de 0,25 puntos en las tasas de interés en la reunión de diciembre de la Fed. Federal Reserve

En ese marco, Carolina Gama subrayó que "en el escenario macro, el núcleo del PCE subió un 3,3% interanual en octubre, por encima de la previsión del 3,2%, y el PIB del tercer trimestre se revisó a un crecimiento anualizado del 4,3%. Estos datos elevan al 97,8% la probabilidad de una subida de 0,25 puntos en las tasas de interés en la reunión de diciembre de la Fed. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a cerca del 4,8%, lo que da cierto respiro a los activos de riesgo, pero la escalada arancelaria y las tensiones en Medio Oriente, con el Brent cerca de US$ 95, mantienen un entorno inestable".

Por su parte, en 10x señalan que el Bitcoin "ha vuelto a caer por debajo de una línea que ha marcado cada giro importante de este ciclo. La última vez que la rompió, en octubre de 2025, se produjo un mercado bajista. Esta vez, el panorama macroeconómico es peor. El petróleo ha impulsado la inflación al alza y la Fed está endureciendo su política monetaria nuevamente".