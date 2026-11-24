El Bitcoin lucha por mantener los u$s60.000, mientras Ethereum cede terreno y las altcoins muestran retrocesos generalizados. La posible alza de tasas de la Reserva Federal y los crecientes costos de endeudamiento impactan negativamente en el apetito por el riesgo.

El entusiasmo despertado por Nvidia tras la reincorporación de Jensen Huang al frente de la gigante de la IA le dio un nuevo impulso a la inteligencia artificial y al sector tecnológico, pero el optimismo pierde fuerza en los mercados . El Bitcoin, que también se había beneficiado del renovado apetito por el riesgo , vuelve a ceder terreno y pone a prueba la barrera psicológica de los u$s60.000.

De esa manera, Bitcoin (BTC) cae 1,4% en las últimas 24 horas y lucha por mantenerse en los u$s60.000. Ethereum (ETH) sigue el camino de Bitcoin y tiende a la baja más de 1,3%, perforando los u$s1.700. Entre el resto de las altcoins, cotizan la mayoría a la baja, destacando el retroceso de Solana, que pierde 2%.

Y es que " el regreso de Huang disipa la incertidumbre en torno al liderazgo de Nvidia y las preocupaciones sobre la innovación, la tecnología y las alianzas estratégicas de la compañía. Algunas de estas alianzas ayudan a financiar la expansión de la IA en empresas que, de otro modo, considerarían demasiado costoso avanzar al ritmo que permite Jensen. Pero su regreso no aliviará los riesgos más amplios que enfrenta la IA ", valora Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote.

De hecho, Ozkardeskaya pone el foco en el enorme gasto necesario para construir infraestructura de IA , la presión sobre el flujo de caja libre de las empresas de hiperescala —los mayores clientes de Nvidia— y la necesidad de que estas compañías obtengan financiación mediante la emisión de acciones o bonos.

Además, la analista agregó que "a esto se suman los crecientes costes de endeudamiento a medida que la inflación se mantiene elevada y los diferenciales de crédito se amplían, y por supuesto, los obstáculos políticos con los demócratas a punto de tomar el control del Congreso".

La vuelta de Huang: ¿seguridad o una apuesta con dudas?

Para los estrategas de XTB España, el regreso de Huang resuelve la duda sobre quién dirige Nvidia, pero abre otra más incómoda: ¿qué credibilidad tendrá el consejo la próxima vez que discrepe de su fundador?

"En apenas doce días, Huang pasó de dejar la compañía a recuperar la dirección y su asiento en el consejo. Entre ambas decisiones, el propio consejo había descartado públicamente su vuelta. Cambiar de criterio cuando aparece nueva información puede ser razonable. Lo que exige una explicación al accionista es por qué los consejeros fueron tan tajantes si la investigación seguía abierta y después consideraron que Huang debía volver", indican.

Para los estrategas de XTB España, el regreso de Huang resuelve la duda sobre quién dirige Nvidia, pero abre otra más incómoda sobre la credibilidad del consejo. NVIDIA

Para los analistas de XTB España, el peso político de Washington introduce un ruido adicional en la gobernanza de la empresa. Según explicaron, tras el pedido público de Donald Trump y el reconocimiento del directorio de haber considerado aportes de altos funcionarios, queda en duda el margen real de autonomía de la junta. En adelante, advierten, cualquier decisión vinculada a Huang tendrá otros dos destinatarios más allá de los accionistas: "la Casa Blanca y un mercado que acaba de premiar su vuelta con una subida del 31,5%".

¿Y la Fed?

Todo ello bajo la atenta mirada de la Reserva Federal (Fed), que mantendrá los días 8 y 9 de diciembre su último cónclave de política monetaria del año. Si bien el mercado ya descuenta un incremento de 25 puntos básicos en las tasas de interés, dentro del banco central estadounidense crecen las voces a favor de un ajuste más agresivo.

"Tras la mejora del tono en la tecnología y el abaratamiento del petróleo, sólo faltaría un tono más suave por parte de la Fed para dar un soporte más sólido a las bolsas", indican en Bankinter. "El endurecimiento del mensaje de la Fed es, en nuestra opinión, uno de los principales factores que explican el ajuste de valoraciones de las últimas semanas. La caída del precio del crudo está moderando las estimaciones de inflación, pero la Fed no lo está acompañando con un tono más acomodaticio".

La posible alza de tasas de la Reserva Federal y los crecientes costos de endeudamiento impactan negativamente en el apetito por el riesgo.

Desde Danske Bank destacan que John Williams —miembro con derecho a voto permanente en la Fed— sostuvo que la persistencia de una inflación elevada continúa justificando una política monetaria más restrictiva, aunque subrayó que el ritmo de los próximos ajustes quedará sujeto a la evolución de los datos económicos.

Según el banco danés, el funcionario aclaró que no opera bajo un calendario rígido, pero no descartó alzas en reuniones consecutivas si el escenario lo exige: "Estas declaraciones confirman el tono generalmente restrictivo de los funcionarios de la Reserva Federal en las últimas semanas y respaldan nuestra previsión de subidas de 25 puntos básicos en diciembre, enero y marzo", señalaron.

Con todo, para Chris Beauchamp, analista jefe de mercado de la plataforma de inversión y negociación IG, "las criptomonedas son ahora una más del montón". "El paralelismo con 2018, donde el mínimo de finales de noviembre fue seguido por un repunte y luego por otra oleada de ventas, debería tenerse muy presente. La semana de Acción de Gracias suele ser más positiva para el apetito por el riesgo, pero una vez que pase, parece muy probable que se produzcan más ventas".