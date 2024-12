Chau dólar: las tres inversiones que recomienda el gurú del blue

Chau cepo, chau dólar, welcome acciones, bonos y propiedades. El peso será la moneda fuerte, pero para ganar dinero hay que tener activos que generen flujos.

El dólar se mantiene calmo y el gobierno de Javier Milei sigue firme en la posición de no devaluar, pese a las voces que opinan que el tipo de cambio está atrasado y piden una corrección. Mientras tanto, en el mercado financiero continúa la fiesta y los inversores buscan las mejores opciones.

El gobierno entabló conversaciones con el FMI. Se estaría evaluando un acuerdo con un desembolso de U$S 26.000 millones de dólares para capitalizar el Banco Central. Por otro lado, el gobierno no habría realizado las operaciones de crédito con garantía de oro, ya que no necesita esos fondos para pagar la amortización e intereses de los bonos de la deuda que vencen el 9 de enero de 2025. Esta operación podría realizarse para capitalizar el Banco Central. Con estas perspectivas, el mayor ingreso de dólares a las arcas del ente rector monetario podría resolver el problema de stocks y abrir las puertas a la liberación del mercado cambiario, con lo cual decretaríamos el fin del cepo.