Coinbase entra en el S&P 500 y marca un hito para la industria de las criptomonedas

Así lo confirmó S&P Dow Jones, al anunciar que la firma reemplazará a Discover Financial Services

La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase hará historia este 19 de mayo al convertirse en la primera empresa del sector cripto en ingresar al S&P 500, el principal índice bursátil de Estados Unidos. Así lo confirmó S&P Dow Jones, al anunciar que la firma reemplazará a Discover Financial Services, actualmente en proceso de adquisición por parte de Capital One Financial.