Avanza la eliminación de límite a las reelecciones indefinidas de legisladores bonaerenses

Durante la sesión, el legislador peronista Vivona defendió la propuesta al considerar que la norma que limita las reelecciones "afecta el derecho a elegir representantes", dijo que la norma generó "múltiples problemas y reclamos judiciales" y remarcó: "La Constitución no tiene limitación a las sucesivas reelecciones para senadores y diputados, tampoco respecto a concejales y consejeros escolares".

"Ni senadores, ni diputados nacionales tienen limitaciones en sus mandatos", apuntó luego y dijo que los órganos deliberativos necesitan de legisladores con experiencia para el buen funcionamiento de las instituciones como el cálculo de gastos".

Posteriormente, Vivona analizó que "este proyecto viene a fortalecer la democracia a través de los representantes que la sociedad desee" y entendió que "no se debe limitar la voluntad de los bonaerenses para elegir a sus representantes".

En ese tono, el peronista Gustavo Soos indicó "la Constitución nacional establece que los senadores duran 6 años y son reelegibles indefinidamente y dice que los diputados tienen reelección", planteó estar en desacuerdo "con las restricciones que se le imponen a los presidentes" pero dijo que ello lo determina la Carta Magna. Y subrayó que "la Constitución provincial consagra el derecho de que los legisladores puedan ser reelectos por lo que hay que enmendar esto".

En igual sintonía, la presidenta de la bancada de UP, Teresa García, se preguntó "cuánto aportamos los dirigentes a la discusión de que la política es una herramienta de transformación", dijo estar orgullosa "de haberse formado en la política", a la que calificó como "la única herramienta para resolver tensiones entre intereses" y expresó: "está de moda cascotear a la política, pero no voy a ser cómplice de eso".

Sostuvo que "las proscripciones en la política son un problema", remarcó que "el peronismo vive una situación muy compleja por ver proscripta a su máxima líder" y rechazó las limitaciones a los cargos deliberativos. "Ni que Cristina esté detenida, ni limitarle la posibilidad a la gente de elegir en libertad le resuelven los problemas a la gente", continuó García y destacó la importancia "de que cada persona pueda elegir a quién quiera".

Luego, el monzoísta Daletto pidió "defender la actividad política, que busca cambiar la vida de la gente", planteó estar en contra "de la reelección de los intendentes, pero no de los cargos legislativos y del Poder Judicial" y explicó: "No existe en ninguna parte del mundo que el Poder Legislativo, que es el que controla, tenga limitaciones".

A su turno, Kikuchi -del bloque de los "liber blue"- destacó "que prohibir o limitar es lo opuesto a las ideas de la libertad" y remarcó que "no se deben limitar derechos electorales" y apuntó que "las sociedades más avanzadas del mundo, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, España y Japón no prohíben las reelecciones indefinidas de sus legisladores".

"Con absoluta convicción liberal y con espíritu republicano, creemos que la reelección de legisladores no debilita al sistema democrático sino que lo fortalece", cerró.

Contrariamente, desde el bloque de La Libertad Avanza, Carlos Curestis rechazó la propuesta y aseveró: "No a la reelección, sí al recambio, a la competencia, a una provincia libre y sin dueños". Y Christian Gribaudo, del PRO, justificó el voto en contra de esa bancada al plantear que "en nombre de la democracia no se puede hacer cualquier cosa" y destacar "la necesidad de la alternancia".

De igual modo, Agustín Máspoli, de UCR-Cambio Federal manifestó que "la provincia tiene problemas de salud, educación, seguridad y deberíamos estar pensando en estos temas. No me parece mal estar debatiendo temas electorales, pero sí me parece que no es el momento, por lo que los senadores radicales votamos en contra".

De no avanzar en la Cámara baja la iniciativa y mantenerse la legislación vigente, un total de 82 intendentes se verán impedidos de volver a presentarse para ese cargo en 2027 y, en los comicios de este año, serán 21 los diputados y senadores que tienen impedida su participación en las legislativas.

Por otra parte, en la misma sesión asumió como vicepresidenta sexta de la Cámara la senadora de La Libertad Avanza, Daniela Reich. También se aprobaron licencias extraordinarias para Florencia Saintout (presidenta del Instituto Cultural bonaerense), Sebastián Pareja (Subsecretario de Integración Socio-Urbana de Nación), Érica Revilla (intendenta de General Arenales) y Juan Martínez (jefe comunal de Rivadavia).