Deuda: Luis Caputo colocó $6,1 billones y el rollover llegó apenas al 58,8%

El director del Banco Central Federico Furiase sostuvo que "vuelve a jugar el 'punto anker' (remonetización en pesos por exceso de demanda de liquidez contra cancelación de deuda del Tesoro) en un contexto de exceso de demanda de pesos agudizado por el incremento estacional en la demanda de dinero". "Por eso, el Tesoro constituyó preventivamente reservas en pesos con el superávit primario acumulado y las colocaciones netas del Tesoro en el mercado local", explicó.

De acuerdo con el detalle informado oficialmente, las tasas que se pagaron fueron las siguientes:

LECAP

Al 31 de julio (S31L5) $3,436 billones a 2,88% Tasa Efectiva Mensual (TEM) / 40,53% anual

Al 29 de agosto (S29G5) $1,366 billones a 2,85% TEM / 40,02% TIREA

Al 29 de septiembre (S30S5) $0,831 billones a 2,62% TEM / 36,42% TIREA

Al 28 de noviembre (S28N5) $0,311 billones a 2,61% TEM / 36,27% TIREA

BONCAP

Al 30 de enero de 2026 (T30E6) $0,090 billones a 2,62% TEM / 36,33% TIREA

Al 30 de junio de 2026 (T30J6) $0,091 billones a 2,56% TEM / 35,42% TIREA

16 de enero de 2027 (T15E7) $0,018 billones a 2,34% TEM / 31,94% TIREA

Necesidad de pesos en el mercado

Pablo Repetto, de Aurum Valores, sostuvo que "hay una necesidad de pesos en el mercado porque hay una cuestión estacional en junio y julio".

"En las licitaciones anteriores los bancos y demás se pasaron de rosca, quedaron con un defecto ahí de necesidad de pesos. Hay un efecto suba de encajes que por ahí no se contempló o fue mal programado por los que entraron en la licitación anterior y demás", explicó Repetto.

El analista dijo que "como no están comprando dólares y no están inyectando pesos parece que el mecanismo más lógico para que aparezcan los pesos sería no rollear lo que vence".